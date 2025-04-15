موعد إعلان الأهلي عن صفقة زيزو.. مرتبط بإنهاء عقده مع الزمالك بشكل رسمي وقانوني

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إعلان النادي الأهلي عن صفقة زيزو، مرتبط بإنهاء عقده مع الزمالك بشكل رسمي وقانوني، مشيرًا إلى أنه من الأرجح الاعلان عقب أخر مباراة للزمالك في الموسم، سيتم الاعلان بعدها بـ48 ساعة.



حزمة إعلانات غير مسبوقة

وقال هشام عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "بالنسبة لـ زيزو.. انتظرا حزمة إعلانات غير مسبوقة لأي لاعب داخل مصر، بعد انتقاله إلى النادي الأهلي، من أجل زيادة قيمة الإعلانات للاعب".



شركة الكرة بالنادي الأهلي

وأضاف: "الحد الأدنى لاعلانات زيزو في الموسم 15 مليون جنيه، وهذا الرقم سوف يزيد بنسبة كبيرة، وقد يتضاعف".



وأكمل هشام: "سيكون هناك شكل مختلف للاعلانات التي يشارك فيها زيزو مستقبلا، وشركة الكرة بالنادي الأهلي تعمل بشكل قوي في هذا الملف".