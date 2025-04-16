موعد مباراة ريال مدريد وآرسنال اليوم والقنوات الناقلة

يستعد عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة واحدة من أقوى مواجهات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عندما يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره آرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الاربعاء، ضمن إياب ربع نهائي دوري الأبطال، في لقاء يحمل طابع الإثارة والثأر، على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل حصريًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1، الناقل الرسمي للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الملكي يبحث عن المعجزة.. والجانرز في وضع مريح

يدخل ريال مدريد اللقاء بأمل قلب الطاولة وتعويض الهزيمة القاسية التي تلقاها ذهابًا في ملعب الإمارات بثلاثية نظيفة، وهي نتيجة صادمة لأنصار الفريق الإسباني الذين يعوّلون كثيرًا على خبرة فريقهم الأوروبية في العودة من جديد.

وسيتعيّن على رجال المدرب كارلو أنشيلوتي تحقيق فوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل لفرض شوطين إضافيين، أو الفوز بفارق أربعة أهداف لضمان التأهل المباشر إلى نصف النهائي، وهو أمر صعب لكنه غير مستحيل على فريق يملك تاريخًا مرعبًا في "الريمونتادا" الأوروبية.

في المقابل، يدخل آرسنال المباراة بأريحية كبيرة بعد فوزه العريض في الذهاب، وسيحاول المدرب ميكيل أرتيتا الحفاظ على التوازن الدفاعي واستغلال اندفاع الفريق الملكي للهجوم، من أجل استغلال المساحات والرد بهجمات مرتدة سريعة قد تقتل المباراة مبكرًا.

المواجهة تحمل طابعًا خاصًا

المباراة لا تعد مجرد صدام أوروبي تقليدي، بل تحظى بأهمية خاصة كونها تجمع بين اثنين من أكبر الأندية في القارة، وكلاهما يملك تاريخًا كبيرًا وجماهيرية عريضة.

وعلى الرغم من قلة مواجهاتهما السابقة في دوري الأبطال، إلا أن الحماس الجماهيري والإعلامي يرفع من حرارة هذا اللقاء المنتظر.

وسيتابع ملايين المشجعين حول العالم هذه القمة التي قد تكون مفصلية في مشوار الفريقين، خاصة بالنسبة لريال مدريد الذي يسعى للحفاظ على هيبته الأوروبية وتحقيق إنجاز جديد في البطولة التي يتزعّمها تاريخيًا.