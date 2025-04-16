ريال مدريد يبحث عن معجزة أمام أرسنال.. وإنتر يتمسك بالأفضلية ضد بايرن

تشهد سهرة الأربعاء، مواجهتين من العيار الثقيل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، حيث يستضيف ريال مدريد الإسبانى نظيره أرسنال الإنجليزى على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فيما يرحب إنتر ميلان الإيطالى بضيفه العملاق الألمانى بايرن ميونيخ على أرضية "سان سيرو".

وتمثل هاتان المواجهتان ذروة الإثارة والتشويق فى البطولة القارية الأغلى، حيث يلتقى التاريخ العريق بالطموح الكبير، ويبحث كل فريق عن كتابة فصله الخاص فى سجل المجد الأوروبي.

ريال مدريد وأرسنال.. معركة البقاء أو الإقصاء

يدخل ريال مدريد مواجهة الإياب أمام أرسنال فى موقف لا يحسد عليه، بعدما سقط فى مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة فى ملعب "الإمارات"، ليجد نفسه فى مهمة شبه مستحيلة أمام كتيبة أرتيتا.

الملكي، صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بالبطولة، يعرف جيدًا أن العودة من التأخر بثلاثة أهداف ليست بالمهمة السهلة، حتى وإن كانت على أرضه وبين جماهيره.

لكنه يعتمد على تاريخه الكبير، وخبراته الواسعة فى قلب الطاولات فى مثل هذه الليالى الأوروبية الخاصة.

كارلو أنشيلوتي، المدير الفنى للميرينجي، سيعول على عناصر الخبرة مثل مودريتش الى جانب نجوم الهجوم فينيسيوس جونيور ورودريجو، بينما تبقى التساؤلات قائمة حول مدى جاهزية جود بيلينجهام.

من جهة أخرى، يدخل أرسنال المباراة بثقة كبيرة بعد الفوز الساحق ذهابًا، وهو يدرك أن الدفاع المنظم والانضباط التكتيكى سيكونان المفتاح لعبور بوابة "سانتياجو برنابيو" إلى نصف النهائى لأول مرة منذ موسم 2008/2009.

ويعتمد أرسنال على أسلوب الضغط العالى وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، مع تألق واضح للاعبين مثل بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس

المعركة ستكون شرسة، خاصة أن هدفًا مبكرًا من ريال مدريد قد يعيد الأمل ويشعل الأجواء، بينما أى هدف إنجليزى سيعقد المهمة بشكل كبير على أصحاب الأرض.

صراع العمالقة فى "جيوزيبى مياتزا"

وفى ميلانو، يبدو الوضع أكثر توازنًا بين إنتر ميلان وبايرن ميونيخ، حيث انتهت مواجهة الذهاب بفوز النيراتزورى بنتيجة 2/1 على الأراضى الألمانية، ما يمنحه أفضلية بسيطة قبل مباراة الإياب، لكنه فى الوقت ذاته يدرك خطورة البافارى وقدرته على قلب المعطيات فى أى لحظة.

إنتر ميلان بقيادة سيمونى إنزاغي، يعتمد على تنظيم دفاعى قوي، وانضباط تكتيكى مميز، مع ارتكاز واضح على قوة الوسط وتوهج المهاجم الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز الذى سجل هدفًا رائعًا فى الذهاب.

ورغم التقدم ذهابًا، فإن إنتر يدرك أن بايرن ميونيخ سيقاتل بشراسة من أجل التأهل، خصوصًا وأن النادى البافارى يعانى فى الدورى المحلي، ويبحث عن إنقاذ موسمه من بوابة دورى الأبطال.

مدرب البايرن، يعلم أنه لا بديل عن الفوز فى ميلانو، وسيدفع بكل أوراقه الهجومية بقيادة هارى كين، وجمال موسيالا، إلى جانب عودة ليروى سانى المتوقع لها أن تضيف الحيوية والسرعة للهجوم البافاري.

من يحجز مقعده فى المربع الذهبي؟

فى ظل النتائج الحالية، يبدو أن أرسنال وضع قدمًا فى نصف النهائي، لكن لا يمكن أبدًا استبعاد ريال مدريد من الحسابات، خاصة إذا تمكن من تسجيل هدف مبكر يعيد الأمل للجماهير المدريدية.

أما فى ميلانو، فالمواجهة تعد مفتوحة على جميع الاحتمالات، وسط تقارب كبير فى المستوى بين إنتر وبايرن، حيث سيكون العامل النفسى والتكتيكى حاسمًا، إضافة إلى مدى جاهزية النجوم وتركيزهم فى اللحظات الحرجة.