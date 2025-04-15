محمد رشوان: زيزو قد يستغل فيديو إنزال صورته والدهس عليها كسند قانوني لفسخ عقده مع الزمالك

أكد المحامي محمد رشوان، أنه لابد من مراعاة نشر الأخبار بشأن أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك، بغض النظر عن الخطوة المقبلة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على لاعبي الكرة المصرية، وكلهم نجوم المنتخب الوطني.

زيزو له حقوق كلاعب كرة قدم



وقال رشوان عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "زيزو له حقوق كلاعب كرة قدم أو كـ(إنسان)، وجمعتني مكالمة مع أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب، وهو متحفظ في مسألة التصريحات بشأن الأمر، واللاعب لديه احترام شديد لنادي الزمالك، ويتحدث عن بعض الأخبار التي ذكرت بأنه ليس له مستحقات، كما أنه تم نشر أخبار مغلوطة عنه، وإزالة صورته من الملعب، وكذلك بعض التهديدات".

المستحقات المالية المتأخرة

وأضاف: "زيزو قام بعمل محضر، من أجل حمايته من أي خطر، وكذلك لديه بعض المستحقات المالية المتأخرة، ومن حقه تقديم شكوى رسمية في اتحاد كرة القدم، كما أن وجوده في التدريبات يعرضه للخطر، وهذا الأمر يتم اثباته في حالتين الأولى محضر في قسم الشرطة، والثانية في شكوى رسمية لاتحاد الكرة، لإثبات عدم امتناعه عن التدريبات".



وواصل رشوان: "بشكل قانوني وحيادي، لو حدث تطور في الموضوع، وتصعيد الأزمة للجنة شئون اللاعبين سواء على المستوى المحلي أو لجنة أوضاع اللاعبين في الفيفا، يتم اتخاذ كافة الأمور الحالية في الحسبان.. ويجب أن يتعهد نادي الزمالك للحفاظ على اللاعب في التدريبات، وبالتأكيد النادي لديه فريق قانوني للرد على كل الأمور، من الواضح أن هناك أزمة، وكل طرف يريد تأمين موقفه القانوني".



نزال صورته من ملاعب الكرة والدهس عليها

وزاد: "زيزو يريد إثبات وجود خطر يتعرض له، خصوصًا بعدما حدث في إنزال صورته من ملاعب الكرة والدهس عليها عن طريق العمال الموجودين في النادي، وهناك نادٍ قام بموقف مشابه، وتعرض لقرار انضباطي بالايقاف عن القيد لفترتين، رغم التصالح بين النادي واللاعب".



وتابع رشوان: "فيفا يكفل الحماية للاعبين، وقد يقوم زيزو باستخدام ما حدث في فيديو إنزال الصورة والدهس عليها، كسند من أجل انهاء العقد مع الزمالك، ومن الوارد أن يستخدم المشهد سواء في اتحاد الكرة أو الفيفا، ويكون هذا الموقف مؤثر جدًا للقرار، وهناك العديد من الخبراء يؤكدون ذلك وفقًا لوقائع سابقة، وهناك نزاعات في الفيفا حصلت فيها مواقف مشابهة، وهناك لاعبين تعرضوا للاعتداء بالقول والفعل واستغلوا ذلك في فسخ عقودهم".



اتحاد الكرة

وأضاف: "محامي زيزو شرح لي الموقف، وأنه لن يدلي بتصريحات حاليًا، يجب أن يتم فرض حالة الهدوء حاليًا لمنع تفاقم الازمة بين زيزو وإدارة الزمالك".



وأتم: "لا بد أن يتجه زيزو لاتحاد الكرة محليًا في البداية، وفي غرفة أوضاع اللاعبين بالفيفا هذا الفيديو خطير جدًا، خصوصا أن سلامة اللاعبين تكون في المقام الأول، وهناك البعض يتصدر المشهد في الزمالك ويورط النادي في تلك الأزمة".