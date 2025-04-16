عن تجربة طلاقها من أحمد فهمي.. هنا الزاهد: قلبي اتكسر ورممته بمفردي

حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة في برنامج "ABtalks"، مع الإعلامي أنس بوخش، على قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب.

كشفت خلال الحلقة عن تجربة طلاقها من الفنان أحمد فهمي وكيف تحسنت حالتها، كما تحدثت عن علاقتها القوية بزوج والدتها الراحل الفنان طلعت زكريا.

أبرز تصريحات هنا الزاهد مع أنس بوخش

قالت هنا الزاهد: “اكتشفت إني لازم أحافظ على قلبي جدًا، وهيبقى صعب جدًا إن حد يدخل حياتي من جديد، قلبي اتكسر أوي، وحسيت بتعب نفسي كبير، لكن قدرت أرممه بنفسي، وأسرتي وقفت جنبي وكانت سندي”.

وأضافت: “في عز الليل وإنت نايم لوحدك، بتحس إنك لوحدك فعلًا، محدش هيشيل عنك الوجع غيرك، عشان كده أنا دلوقتي مش بدور على حد يدخل حياتي، إلا لو كنت متأكدة إنه الشخص الصح بجد”.

وأوضحت هنا الزاهد أنها تعيش حالياً فترة من الهدوء الداخلي والرضا، قائلة: “أنا فعلًا في أسعد فترات حياتي، ومركزة دلوقتي على سعادتي الشخصية، وعلى إني أحقق الحاجات اللي كان نفسي أعملها، ده وقتي أنا”.

عناصر العلاقة الزوجية الناجحة

وتابعت : “الاستقرار والأمان هما أهم عناصر العلاقة الزوجية الناجحة، والفتور وفقدان المشاعر هما التحدي الأكبر في أي علاقة طويلة الأمد، لما المشاعر تخلص، الحياة بتبقى صعبة أوي، وكل حاجة حلوة بتتحول لعبء”.

وعن الفنان الراحل طلعت زكريا، قالت هنا الزاهد: "وفاة الفنان طلعت زكريا أثرت علي جدًا، كأن أبويا مات، كنت أناديه بابا، في هذا اليوم حتى من كان زوجي قال لي "أنتي زعلانة أوي كده ليه؟" لم أعرف كيف أشرح له أن الراحل لم يكن مجرد زوج والدتي، بل كنت أحكي له أشياء لا تعرفها والدتي وأنا بعمر 14 عاما في فترة المراهقة، وعلاقتي به كبيرة جدًا".

وأردفت: "تأثرت جدًا بوفاته والناس كانت تستغرب "أنتي إيه ده للدرجة دي؟"، نعم عاش معنا 14 عاما في المنزل وهذا عمر، وكان جيد جدًا، ربنا عوضنا كلنا برجل جميل وعائلته جميلة وأحب أولاده".

هنا الزاهد تعيش حالة من النشاط الفني

حققت الفنانة هنا الزاهد نجاحًا فنيًا كبيرًا من خلال مسلسل "إقامة جبرية" والذي ضم مجموعة متميزة من الفنانين مثل صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، عايدة رياض، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

وعلى الصعيد الفني، تستعد هنا الزاهد لعرض فيلم "ريستارت" يوم 29 مايو المقبل، من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم أبرزهم تامر حسني، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، ميكا، وآخرون".