صحة المنوفية: مستشفى زاوية الناعورة يواصل التميز في جراحات العظام وخدمة المرضى

شهد مستشفى زاوية الناعورة المركزي بمحافظة المنوفية، خلال الأيام الماضية عدة تدخلات جراحية ناجحة بقسم جراحة العظام، تحت إشراف الدكتور عماد رمضان، وكيل مديرية الصحة والقائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور محمد سلامة، مدير عام الطب العلاجي، وبقيادة الدكتور إيهاب طاحون، مدير المستشفى.

عمليات دقيقة وتدخلات طبية ناجحة تنقذ المرضى وتعيد الأمل

أجرى الفريق الطبي عملية معقدة لسيدة خمسينية كانت تعاني من فشل حركي تام بالذراع نتيجة تدخل جراحي سابق. وبعد تشخيص حالتها بقطع كامل في أوتار الأسورة الدوارة لمفصل الكتف الأيمن، قام الأستاذ الدكتور عبد الراضي رشدي، استشاري المفاصل والمناظير، بإجراء عملية نقل عضلي لتعويض الأوتار التالفة، مما أعاد لها الأمل في استعادة وظيفة الذراع.

كما تم بنجاح تثبيت كسر بسلامية إصبع السبابة اليمنى باستخدام أسلاك معدنية، أجرى العملية الدكتور أحمد كامل، أخصائي العظام، بمساعدة الدكتور محمود الشحات.

وفي حالة طارئة، استقبل قسم الطوارئ طفلًا يبلغ من العمر 13 عامًا من قرية جزيرة الحجر مصابًا بكسر في منتصف الساق اليسرى، وتم إجراء عملية تثبيت باستخدام مسمار نخاعي مرن، نفذها الدكتور محمد عزت، أخصائي العظام، بمشاركة الدكتور محمود الشحات.