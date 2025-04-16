ضبط سيارة محملة بـ600 كيلو فسيخ ورنجة غير صالحة للاستهلاك بالفيوم

أكد المهندس سامح شبل وكيل وزارة التموين بالفيوم، استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على محال البيع والمطاعم، وأماكن بيع وتداول الأسماك والفسيخ والرنجة واللحوم، تزامنا مع عيد شم النسيم 2025.

أسماك فاسدة

وأضاف شبل أنه تم خلال الحملات ضبط سيارة ربع نقل، محملة ب 600 كيلو أسماك ورنجة وأسماك مملحة وفسيخ مخالفة للمواصفات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بطريق الفيوم القاهرة بعد بوابات تحصيل الرسوم باتجاه الفيوم، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.

عيد شم النسيم 2025

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة تزامنا مع عيد شم النسيم 2025، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

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