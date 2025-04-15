باريس سان جيرمان يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال برغم الهزيمة

نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في حسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته أمام مضيفه أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب "فيلا بارك"، ضمن إياب الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

بهذه النتيجة، يتفوّق باريس سان جيرمان في مجموع المباراتين بنتيجة 5-4، بعدما كان قد فاز ذهابًا في "حديقة الأمراء" بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بداية مثيرة وتقدم مبكر لباريس

دخل باريس اللقاء بقوة هجومية واضحة، وتمكن من افتتاح التسجيل مبكرًا عبر النجم المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 11 بعد انطلاقة سريعة وتسديدة دقيقة باغتت الحارس الإنجليزي.

ولم يكتفِ الفريق الباريسي بذلك، بل واصل ضغطه وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 27 عبر نونو مينديش، الذي استغل تمريرة ذكية من عثمان ديمبيلي ليضاعف التقدم ويُصعّب مهمة أصحاب الأرض.

عودة شرسة لأستون فيلا في الشوط الثاني

رغم التأخر بهدفين، لم يستسلم أستون فيلا، وبدأ في الشوط الثاني بتنظيم هجومي فعال بقيادة المدرب أوناي إيمري.

ونجح الفريق في تقليص الفارق في الدقيقة 34 عبر تسديدة متقنة من يوري تيليمانس بعد تمريرة حاسمة من القائد جون مكجين.

وفي الدقيقة 55، أضاف مكجين نفسه الهدف الثاني للفريق الإنجليزي بعد كرة عرضية من باو توريس، ليشعل المدرجات ويعطي الأمل في العودة.

وبعدها بدقيقتين فقط، جاء الهدف الثالث عن طريق إرزي كونسا بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ماركوس راشفورد، ليقلب الطاولة مؤقتًا على الضيوف.

الخبرة تحسم التأهل للفريق الفرنسي

رغم ضغط أستون فيلا المتواصل في الدقائق الأخيرة ومحاولات إدراك الهدف الرابع الذي كان سيضمن له التأهل، نجح لاعبو باريس سان جيرمان في امتصاص الحماس والسيطرة على الكرة في وسط الملعب للحفاظ على النتيجة التي منحتهم بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

بهذا الفوز الصعب، يواصل الفريق الباريسي حلمه الكبير نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بينما يودع أستون فيلا البطولة مرفوع الرأس بعد أداء مشرف.