صحة المنوفية تواصل حملات مكافحة البعوض والذباب مع ارتفاع الحرارة

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية جهودها المكثفة لمكافحة انتشار الحشرات الطائرة، وعلى رأسها البعوض والذباب، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تهيئ بيئة مثالية لتكاثرها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة تقديم خدمات صحية فعّالة تلبي احتياجات المواطنين.

وبتوجيهات من الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير مديرية الصحة، وبإشراف مباشر من الدكتورة زينب الصاوي، مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة، والمهندس محمد مدين، مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، تكثف الفرق الميدانية نشاطها في جميع مراكز المحافظة.

جهود مكثفة لرش الضباب ومكافحة بؤر التوالد في الترع والمصارف وتجمعات القمامة

وتعمل فرق المكافحة على مدار اليوم باستخدام أجهزة الضباب والرذاذ خلال فترتي الصباح الباكر وقبل الغروب، وهي الفترات الأنسب لرش الحشرات.

وتشمل الحملات أيضًا مكافحة أماكن توالد البعوض في المصارف والترع، بالإضافة إلى مكافحة الذباب في مناطق تجمع القمامة.

وتأتي هذه التحركات ضمن الخطة الوقائية التي تنفذها وزارة الصحة، بهدف الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض التي تنقلها الحشرات، خاصة في ظل الظروف المناخية الحالية.