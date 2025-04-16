جولة مفاجئة لمستشفيات أشمون لمتابعة مستوى الخدمات الطبية وتعزيز الانضباط

شنت مديرية الصحة بالمنوفية حملة تفتيش مفاجئة أمس الثلاثاء، على عدد من المستشفيات بمركز أشمون، قاد الحملة الدكتور أنور محفوظ، مدير الخدمات العلاجية بالمديرية، بمرافقة مرفت أمام من قسم المتابعة الإدارية.

مستشفيات أشمون

حيث شملت الجولة مجمع مستشفيات أشمون، وبدأت بمستشفى حميات أشمون، وتم المرور على جميع الأقسام، منها العناية المركزة وقسم الأشعة، حيث تم رصد غياب طبيبة المعمل وعدد من أفراد طاقم التمريض النوبتجي.

جولة مفاجئة لمستشفيات أشمون

وتواصلت الجولة لتشمل مستشفى رمد أشمون، وأسفرت عن غياب الطبيبة النوبتجية أثناء المرور، في مخالفة صريحة لمقتضيات العمل، كما رُصد غياب عدد من الأطباء والإداريين والفنيين بمستشفى أشمون المركزي، ما يمثل خللًا في انتظام سير العمل ويؤثر سلبًا على جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

تأتي هذه الجولات في إطار تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية للتأكد من انضباط الأطقم الطبية داخل المنشآت الصحية. وأكد مسؤولو الحملة استمرار هذه الجولات المفاجئة خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام والانضباط، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمة الصحية للمواطنين.