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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة ينجو من صحوة بوروسيا دورتموند ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

مباراة بوروسيا دورتموند
مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة
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خسر فريق برشلونة الإسباني من مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بالرغم من الهزيمة، إلا أن برشلونة خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند، مستفيدًا من فوزه في مواجهة الذهاب.

مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة

ولدغ بوروسيا دورتموند، برشلونة بهدف عن طريق المهاجم الغيني سيرو جيراسي، حيث نفذ ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 11، ليضع أسود الفيستفاليا في المقدمة.

وفي الشوط الثاني، أضاف جيراسي الهدف الثاني في الدقيقة 49، قبل أن يسجل زميله الجزائري رامي بن سبعيني هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54، ثم عاد سيرو جيراسي ليسجل الهدف الثالث (هاتريك) في الدقيقة 76.

برشلونة يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

بذلك، نجا فريق برشلونة من صحوة بوروسيا دورتموند، الذي كان يسعى لتحقيق ريمونتادا تاريخية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على بوروسيا دورتموند في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-3، حيث فاز على ملعبه مونتجويك برباعية نظيفة، ساعدته في بلوغ المربع الذهبي من البطولة.

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