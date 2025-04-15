"مستقبل وطن" يواصل اجتماعاته مع قياداته التنظيمية بـ5 محافظات

واصلت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، سلسلة اجتماعاتها التنظيمية الموسعة، والتي تستضيف فيها كافة القواعد التنظيمية للحزب، بجميع المحافظات، مع أمانات الحزب بمحافظات دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء، لاستعراض رؤية الحزب المقبلة، ودور واختصاصات الأمانات النوعية المختلفة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

نائب رئيس الحزب

جاء ذلك بحضور النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، النائب إيهاب العمدة، الأمين العام المساعد بالحزب، النائب عادل ناصر، الأمين العام المساعد بالحزب، النائب مجدي بيومي أمين الحزب بمحافظة جنوب سيناء، النائب سالم العكش أمين الحزب بمحافظة شمال سيناء، النائب حماد موسى أمين الحزب بمحافظة الإسماعيلية، النائب عادل اللمعي، أمين الحزب بمحافظة بورسعيد، المهندس على كيوان ، أمين الحزب بمحافظة دمياط، فضلاً عن حضور، عدداً من الأمناء المركزيين، وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم والأقسام، بتلك المحافظات.

دورية الاجتماعات التنظيمية

تناول الاجتماع، مناقشة كافة القضايا التنظيمية والحزبية المثارة، لتوضيح كافة الحقائق لكوادر وقيادات وأعضاء الحزب، وذلك استمراراً لنهج قيادات الحزب بالشفافية، ودورية مثل هذه الاجتماعات التنظيمية مع جميع كوادر الحزب على مستوى كافة المواقع التنظيمية.

في بداية كلمته، ثمن النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، جهود الحضور المبذولة خلال الفترة الماضية، مشيراً لحالة الحراك السياسي والتنظيمي داخل الحزب، خلال العامين الماضيين، واستعرض كافة الجهود المبذولة، ودور الحزب الهام والفاعل في كافة الاستحقاقات الانتخابية والمواقف الوطنية الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة الوطنية.

المرحلة الحرجة

وأشار النائب عادل ناصر، الأمين العام المساعد بالحزب، للفاعليات التي يتم تنظيمها، لمساندة المواطنين، مطالباً الجميع بضرورة التكاتف، في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، مشيدا بحالة الترابط والتواجد الدائم بين كافة أعضاء وقيادات وكوادر الحزب.

من جانبه، أكد النائب إيهاب العمدة، الأمين العام المساعد بالحزب، قوة حزب مستقبل وطن، بفضل جهود قياداته وكوادره، وتواجدهم الدائم بين المواطنين، وتقديم احتياجاتهم، من خلال مقاره في كافة ربوع الوطن.

شهد الاجتماع، نقاشات موسعة بين الحضور، حول مختلف القضايا ذات الصلة، والاستماع لكافة مقترحات الحضور، بما يحقق استراتيجية الحزب.