الأهلي يغادر إلى جنوب أفريقيا خلال ساعات بعد حل أزمة تصريح الهبوط

قالت مصادر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن المشكلة التي عطلت سفر رحلة النادي إلى جنوب أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءً تم حلها، وسوف تطير البعثة إلى بريتوريا خلال الساعات القليلة المقبلة.

ماذا حدث؟

نجح إداريو النادي الأهلي في حل الأزمة وسوف تصل التصاريح اللازمة لهبوط البعثة في جنوب أفريقيا خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن تغادر البعثة مطار القاهرة فور وصول التصريح اللازم.

كانت البعثة قامت بتغيير موعد السفر إلى جنوب أفريقيا عبر متن طائرة خاصة، من مساء الأربعاء إلى مساء الثلاثاء، وكان تصريح الهبوط تم استخراجه على أساس الموعد الأول.

تفاصيل الأزمة

تأخرت رحلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن الإقلاع إلى جنوب أفريقيا، بسبب عدم حصول الطائرة الخاصة على إذن بالهبوط في جنوب إفريقيا من السلطات المعنية هناك.

جنوب أفريقيا

ويستعد الفريق الأول للمارد الأحمر إلى السفر لجنوب أفريقيا، من أجل خوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام صن داونز في بريتوريا، وذلك في الثالثة عصر السبت المقبل.