هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائى بطولة الجونة الدولية للإسكواش

حجزت المصرية هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً مقعدها فى نصف نهائى بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش 2025.

تأهلت هانيا الحمامى بعد الفوز فى ربع نهائى مصرى خالص على المتألقة مواطنتها سلمى هانى المصنفة 14 بنتيجة 3-0.

نتيجة المباراة

جاءت نتيجة الأشواط الثلاثة كالتالي:

13-11 ، 11-6 ، 11-4 .

بهذا الفوز تأهلت هانيا الحمامى لنصف نهائى بطولة الجونة البلاتينية الدولية، والتى تستضيفها المدينة فى الفترة بين 12 ابريل وحتى 18 من الشهر ذاته بمجموع جوائز 400 ألف دولار.

نصف نهائى مرتقب

وسنكون يوم الخميس على موعد مع نصف نهائي كلاسيكو مرتقب، يجمع بين هانيا الحمامى، و النجمة نوران جوهر المصنفة الأولى.