محاكمة ٣ متهمين بسرقة خزينة مشغولات ذهبية بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم بإحالة 3 متهمين بسرقة خزينة حديدية بها مشغولات ذهبية من داخل ورشة، وآخر بتهمة شراء مشغولات مسروقة، الى المحاكمة، مع استمرار حبسهم.

بداية الواقعة

تعود الواقعة عندما تم ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة خزنة حديدية بأسلوب "كسر الباب" من داخل إحدى الورش كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية (مالك أحد محلات المصوغات، عامل) تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

تحقيقات النيابة

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وتولت التحقيقات، وقررت ما تقدم.