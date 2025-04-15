تجديد حبس ٤ متهمين بالتشاجر ووفاة شخص في البساتين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة اليوم، تجديد حبس أربعة متهمين، بالتشاجر، ومقتل شخص وإصابة آخرين، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

تحقيقات النيابة

طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الحادث، وعرض المتهمين علي الطب الشرعي لبيان تعاطيهم للمخدرات، ووجهت لهم تهم بالتشاجر وحيازة أسلحة بيضاء في غير الأحوال المصرح بها، وإثارة الذعر بين المواطنيين، والتسبب في مقتل شخص.

بداية الواقعة

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم ووفاة أحد أطرفها، بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول 3 أشخاص، من بينهم المتوفى ومصابان بسحجات وكدمات وطرف ثان شخصان مصابان بكدمات وسحجات بسبب خلافات عائلية بينهم قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعةـ

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.