علي فرج يتأهل لنصف نهائى بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025

تأهل المصرى علي فرج لاعب وادى دجله والمصنف الأول لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش وحامل اللقب الى نصف نهائى بعد الفوز على مواطنه يوسف سليمان.

ربع نهائى مصرى خالص

وقدم على فرج عرضاً رائعاً وواصل تقدمه فى المنافسات بالفوز فى ربع نهائى مصرى خالص على مواطنه يوسف سليمان المصنف الثامن بنتيجة 3-0، فى البطولة التي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة الحالية وحتى 18 من أبريل الجاري.

نتيجة الاشواط الثلاثة

وجاءت نتيجة الاشواط الثلاثة كالتالى:

11-4، 11-2، 11-5.

تأهل على فرج إلى نصف نهائى بطولة الجونة، وينتظر الفائز من مواجهة الفائز من لقاء الويلزى جويل ميكين والوحش محمد الشوربجي.