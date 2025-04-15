ads
الثلاثاء 15 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين في خان يونس

عدد من الشهداء في
عدد من الشهداء في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استشهد فلسطينيان أثنان وأصيب آخرون، مساء اليوم/الثلاثاء/، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مواصي القرارة، شمال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المواطنين الفلسطينيين فتحي عبد القادر أبو شعر (56 عاما) ويحيى فتحي أبو شعر (33 عاما) استشهدا إثر استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة.

وفي السياق ذاته، اشتعلت النيران في منازل الفلسطينيين شرق مدينة غزة جراء قصف مدفعي إسرائيلي.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 51 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116،343 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الاحتلال الإسرائيلي غزة الفلسطينيين