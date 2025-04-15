استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين في خان يونس

استشهد فلسطينيان أثنان وأصيب آخرون، مساء اليوم/الثلاثاء/، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مواصي القرارة، شمال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المواطنين الفلسطينيين فتحي عبد القادر أبو شعر (56 عاما) ويحيى فتحي أبو شعر (33 عاما) استشهدا إثر استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة.

وفي السياق ذاته، اشتعلت النيران في منازل الفلسطينيين شرق مدينة غزة جراء قصف مدفعي إسرائيلي.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 51 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116،343 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.