دوري أبطال أوروبا.. بوروسيا دورتموند يلدغ برشلونة في الشوط الأول

تقدم فريق بوروسيا دورتموند الألماني على ضيفه برشلونة الإسباني بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

شهد الشوط الأول من مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة، تفوق للضيوف بالاستحواذ على الكرة، لكن نجح أصحاب الأرض في مباغتة الفريق الكتالوني بهدف.

مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة

ولدغ بوروسيا دورتموند، برشلونة بهدف عن طريق المهاجم الغيني سيرو جيراسي، حيث نفذ ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 11، ليضع أسود الفيستفاليا في المقدمة.

وكان بوروسيا دورتموند خسر برباعية نظيفة من برشلونة في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي على ملعب مونتجويك.

تأهل بوروسيا دورتموند إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليل الفرنسي في دور الـ16، بعد الفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2.

بينما بلغ برشلونة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى بنفيكا البرتغالي من دور الستة عشر.