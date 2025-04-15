أمانة التنظيم المركزية بـ"الجبهة الوطنية" تختار 7 قيادات لتفعيل العمل بالمحافظات

استعداداً للاستحقاقات السياسية المقبلة.. عقدت أمانة التنظيم المركزية بحزب الجبهة الوطنية، اجتماعا ناقشت فيه الهيكل التنظيمي ومهام القيادات التنظيمية المركزية والإقليمية، بهدف تعزيز الانضباط الحزبي وتفعيل دور الأمانات بالمحافظات، وإعداد السياسات والخطط التنظيمية العامة، ومتابعة القطاعات وأداء أمانات التنظيم بالمحافظات، وتم وضع آليات العمل الداخلي للأمانة.

تقسيم الجمهورية إلى سبعة قطاعات جغرافية

قسمت الأمانة برئاسة أمين التنظيم أحمد رسلان الجمهورية إلى سبعة قطاعات جغرافية، يكلف مسئوول عن متابعة كل قطاع من قبل أمانة التنظيم المركزية، بهدف تعزيز الانضباط الحزبي، وتفعيل دور الأمانات، وضمان تنفيذ التوجيهات المركزية بكفاءة وفعالية على مستوى الجمهورية وذلك سعيا لتطوير العمل الحزبى، وتلبية تطلعات المصريين واحتياجاتهم من الحزب، وتم تشكيل القطاعات من الخضر إبراهيم مسئول متابعة القاهرة الكبرى، اللواء محمد الزياتى مسئول متابعة محافظات غرب الدلتا، والنائب السيد حجازى مسئول محافظات وسط الدلتا، والنائب إبراهيم الرفيع متابعة محافظات شرق الدلتا، والنائب محمد مصطفى سليم متابعة محافظات جنوب الصعيد، والنائب خالد فهمى متابعة محافظات وسط الصعيد، والدكتورة سارة جاد المولى متابعة محافظات شمال الصعيد.

التنسيق المباشر مع الأمانة العامة

وقررت الأمانة أن تكون أبرز مسؤوليات متابعي القطاعات التنسيق المباشر مع الأمانة العامة، ومتابعة تنفيذ الخطط والتكليفات الصادرة عن أمانة التنظيم المركزية داخل المحافظات، ورفع تقارير دورية عنها ورصد التحديات والمعوقات التي تواجه العمل التنظيمي، ورفع تقارير شهرية مكتوبة تتضمن تقييم الأداء، ونسب الإنجاز والمقترحات التطويرية لكل محافظة داخل القطاع، والإشراف على تنظيم الفعاليات المركزية داخل القطاع بالتنسيق مع الأمانة العامة للحزب.