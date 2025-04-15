الأهلي يفوز على بيراميدز برباعية في دوري الكرة النسائية

نجح الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي في تحقيق فوز كبير على ضيفه بيراميدز بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ‏في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات ‏الجولة السابعة للمرحلة الثانية ببطولة الدوري الممتاز، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة.

منة طارق وميا داردن وحبيبة عصام

سجل للأهلي منة طارق في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، وأضافت ميا داردن الهدف الثاني في الدقيقة 46، وهدفين لحبيبة عصام في الدقيقتين 80 و90 من عمر المباراة.

ووصل رصيد الفريق بهذه النتيجة إلى النقطة 62 بجدول ترتيب المسابقة التي بدأها بالفوز على الزمالك 2-1 في الجولة الأولى، وعلى وادي دجلة 1-0، وعلى مودرن سبورت 1-0، وعلى المعادي واليخت 4-0، وعلى اتحاد بسيون 8-0، وعلى الاتحاد السكندري 8-0، وعلى الجونة 11-0، وعلى إنبي 2-0، وعلى بيراميدز 6-1، وعلى البنك 2-0، وتعرض للهزيمة الأولى أمام مسار 3-1 قبل أن يعود للفوز على بالم هيلز بنتيجة 11-0، وعلى الطيران 8-0، وعلى زد 4-0، وعلى المقاولون 5-0، وعلى المصري 8-0، وعلى زد 2-1، وعلى المعادي واليخت 5-0، وتعادل مع وادي دجلة 1-1 ثم تعادل سلبيًّا مع الزمالك، وفاز على المقاولون 5-0، وعلى البنك 6-0، وعلى بيراميدز 4-0، مسجلًا 105 أهداف فيما تلقت شباكه سبعة أهداف منذ انطلاق البطولة.

تفاصيل المباراة

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: إسراء السقا وألكسندرا جورجيڤتش ونورا ‏خالد وسارة كرد ولولو نصر وجنى محمود وحبيبة عمر ومنة طارق ومريم عفيفي وميا داردن وشارتي روبن.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ مها الدمرداش ورودينا عبد الرسول وهنا عثمان ونور إدريس وأشرقت عادل وحبيبة عصام ومريم خميس وأمل ناصر ونادين محمد.

الشوط الأول:‏

بداية حماسية من جانب الأهلي بضغط قوي على دفاعات بيراميدز بحثًا عن تسجيل هدف مبكر.

ضغط الأهلي أسفر عن التقدم بهدف لمنة طارق في الدقيقة السابعة بعد محاولة من شارتي على المرمى ولكن تصدت الحارسة لتتابعها منى من داخل منطقة الجزاء بتسديدة قوية عبرت المرمى بنجاح.

هدأ اللعب قليلًا، وتبادل الفريق التمرير في وسط الملعب مع تراجع بيراميدز للدفاع من الثلث الأول بالملعب.

جددت منة طارق المحاولة في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيمن.

ودفع لوبوف بتبديل أول مبكر مع مرور نصف الساعة الأولى من عمر الشوط الأول والمباراة بحبيبة عصام بدلًا من نورا خالد، لتكثيف الانتشار الهجومي للفريق.

وقادت مريم عفيفي انطلاقة هجومية سريعة للأهلي من الجانب الأيمن قبل أن تمرر عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء على رأس حبيبة عمر ولكن مرت الكرة دون خطورة على المرمى.

مر الوقت دون وجود خطورة حقيقية على أي من المرميين، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدف منة طارق.

الشوط الثاني:

أجرى الأهلي تبديلًا ثانيًا بين الشوطين بإشراك أمل ناصر بدلًا من جنى محمود، لتنشيط وسط ملعب الفريق.

بدأ الشوط سريعًا بهدف ثان للأهلي بواسطة ميا داردن بعد مجهود فردي من حبيبة عصام، لتصل الكرة إلى ميا داخل منطقة الجزاء لتودعها إلى داخل الشباك.

وجاء التبديل الثالث للفريق في الدقيقة 53 بالدفع بنادين محمد على حساب منة طارق.

وتلقت حبيبة عصام تمريرة أرضية متقنة من لولو نصر في الدقيقة 58 لتسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت خارج المرمى.

ركلة حرة مباشرة

وتحصل الفريق في الدقيقة 65 على ركلة حرة مباشرة من موقع مميز من على حدود منطقة الجزاء، نفذتها حبيبة عصام على المرمى ولكن مرت بعيدة.

وأجرى لوبوف تبديلًا جديدًا في الدقيقة 70 باللاعبة مريم خميس على حساب شارتي روبن، لتجديد الدوافع الهجومية للفريق.

ومن هجمة مرتدة سريعة للفريق، مرت مريم خميس من الجبهة اليمنى لترسل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لميا داردن ولكن سددت خارج المرمى.

ونجحت حبيبة عصام في الدقيقة 80 في إضافة الهدف الثالث بعد مجهود فردي لتمر من بين الدفاعات وتسدد كرة خادعة اصطدمت بالمدافعة قبل أن تمر إلى داخل الشباك.

ومع اللحظات الأخيرة من نهاية المباراة، أشعلت حبيبة عصام الأجواء داخل الملعب بتسجيل الهدف الرابع من تسديدة قوية متقنة عبرت المرمى بسرعة، ولم تنجح الحارسة في إبعادها، ليفوز الأهلي برباعية نظيفة ويضيف ثلاث نقاط إلى رصيده بجدول المسابقة.