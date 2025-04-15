نائبة التنسيقية: على الدول المصدرة لانبعاثات الميثان تحمل مسئوليتها

أعلنت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣١ لسنة ۲٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها ٩٥٩,٠٠٦ دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣١ لسنة ۲٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها ٩٥٩,٠٠٦ دولار أمريكي.

انبعاثات غاز الميثان

وقالت النائبة أميرة صابر، إن مصر ترتيبها رقم 25 عالميا في انبعاثات غاز الميثان، حيث يعد قطاع البترول والغاز أكبر مصادر انبعاثات الميثان في مصر، نتيجة للتسربات أثناء عمليات الاستخراج والنقل، ثم تأتي بعده في انبعاثات الميثان الزراعة والثروة الحيوانية.

الحد من التغيرات المناخية

وأكدت أن هذه المنحة مهمة جدا للتأسيس لأن تتحمل الدول التي ساهمت في المقام الأول في هذه الانبعاثات مسئوليتها، خاصة أن أغلب الالتزامات الدولية تجاه خفض الانبعاثات والحد من التغيرات المناخية لا يتم إنفاذها، حيث تقف عند عتبة التوصيات عام بعد عام أثناء انعقاد قمم المناخ.

نواة لتشجيع كل الدول

وتابعت: أتمنى أن تكون نواة لتشجيع كل الدول التي تصدر الانبعاثات أن تقوم بدورها وتتحمل مسئوليتها، وهذه الاتفاقية أمر محمود من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية وتعاونها مع قطاع البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، لافتة إلى أن الأمر يتطلب مزيداً من التعاون والجدية في الإنفاذ.