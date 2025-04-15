وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لإنشاء شبكة أقمار صناعية استطلاعية عسكرية

قال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر إن الوكالة تعد خططا لإنشاء شبكة أقمار صناعية استطلاعية عسكرية مع الاتحاد الأوروبي بميزانية قياسية تبلغ 21 مليار يورو.

ولفت أشباخر - في تصريحات لشبكة "يوروأكتيف" الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي - إلى أن الحرب في أوكرانيا والصراعات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة دفعت إلى الحديث عن الاستثمار الدفاعي في وكالة الفضاء الأوروبية.

وذكر أشباخر أنه ناقش خطط الإنفاق في اجتماع لمسؤولي الاتحاد الأوروبي في وارسو اليوم الثلاثاء، وقال "لدينا حزمة أعددناها بالفعل تبلغ قيمتها اليوم نحو 21 مليار يورو قابلة للزيادة أو النقصان".

يُشار إلى أن وكالة الفضاء ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي، ولكن لديها عضوية متداخلة جزئيا تشمل أيضا بريطانيا وسويسرا، ويجتمع وزراء الفضاء في الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية كل ثلاث سنوات لمناقشة الإنفاق على مجموعة من برامج العلوم والاستكشاف.

وفي القمة الأخيرة للوكالة التي عقدت في باريس عام 2022، تعهدت العواصم الأوروبية بتقديم مبلغ قياسي بلغ 16.9 مليار يورو، وكان من المتوقع أن تعيق قيود الميزانية الوطنية أي جهود لزيادة الميزانية في الاجتماع القادم للوزراء في نوفمبر، إلا أن تهديدات إيلون ماسك بقطع وصول أوكرانيا إلى شبكة ستارلينك وموقف البيت الأبيض العدائي قلبت هذه الافتراضات رأسا على عقب، وركزت الاهتمام على تطوير الأصول الفضائية كجزء من جهود دفاعية أوروبية أوسع.

وتعمل وكالة الفضاء الأوروبية حاليا على تطوير برنامج أقمار استطلاعية من شأنه أن يرسل صورا بالآشعة تحت الحمراء فائقة الدقة من أي مكان في العالم كل 20 أو 30 دقيقة إلى الجيوش والحكومات عند الطلب، ودعت عدد من شركات الاتحاد الأوروبي إلى مثل هذا البرنامج لتعزيز قطاع الشركات الناشئة في الاتحاد.

وقال أشباخر عن البرنامج إنه "يغير قواعد اللعبة تماما فنحن لا نملك مثل هذا البرنامج في أوروبا، ولكن تطورها كل من الصين والولايات المتحدة".