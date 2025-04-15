لتحقيق الريمونتادا.. قائمة ريال مدريد لمواجهة أرسنال بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض المواجهة الحاسمة أمام أرسنال الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا الأربعاء، نظيره أرسنال على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير.

مباراة ريال مدريد ضد أرسنال

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة أرسنال عودة داني سيبايوس مجددًا، بعد تعافيه من الإصابة، ومشاركته بديلًا أمام ألافيس في المباراة الماضية بالدوري الإسباني.

كما شهدت القائمة غياب الفرنسي إدواردو كامافينجا للإيقاف؛ بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة الذهاب أمام أرسنال.

ويستمر غياب الظهير الأيسر فيرلاند ميندي للإصابة، وكذا الحارس الأوكراني أندريه لونين، الذي لم يشارك في التدريبات الجماعية للملكي حتى الآن.

ريال مدريد ضد أرسنال

ويسعى ريال مدريد لتحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الهزيمة المفاجئة والعريضة بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

كان ريال مدريد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطى عقبة جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 2-2، حيث فاز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وخسر إيابًا بهدف للا شيء.

أما أرسنال فبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على آيندهوفن الهولندي بنتيجة 9-3 في مجموع المباراتين.

مباراة ريال مدريد ضد أرسنال

قائمة ريال مدريد لمواجهة أرسنال

حراس المرمى: تيبو كورتوا، فران جونزاليس، سيرجيو ميستر.

خط الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جويس، إندريك فيليبي، براهيم دياز.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أرسنال والقناة الناقلة

تقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد ضد أرسنال، غدًا الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة ريال مدريد ضد أرسنال عبر قناة «beIN Sports HD 1»، حيث إن شبكة قنوات «beIN SPORTS» القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.