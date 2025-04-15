"الجبهة الوطنية" يناقش قضية البطالة والتعاون مع الأحزاب الفرنسية والهجرة من دول الجوار

ناقشت أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية، ظاهرة الهجرة من دول الجوار، وعدد من القضايا الخاصة بالشباب والبطالة وتأثيرها على الأمن القومي، وتم بحث تطوير العلاقات بين الحزب وبعض الأحزاب الفرنسية، وذلك فى ظل الاستفادة من زخم زياره الرئيس الفرنسي الأخيرة بما يخدم الحياة السياسية في مصر.

قدم أعضاء اللجنة برئاسة الفريق طارق سلام، عدد من الرُوى الواقعية في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وكذلك أوراق العمل المقدمة من عدد من الأعضاء، بمشاركة كل من: السيد القصير أمين عام الحزب، واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، والدكتور عمرو بصيله أمين أمانة التعليم بالحزب، والنائب سليمان وهدان أمين أمانة المجالس النيابية بالحزب.

إصدار توصيات تتسق مع مفهوم الأمن القومي للبلاد

أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية

وأكد السيد القصير في كلمه له خلال الاجتماع، أهمية أمانة الدفاع والأمن القومي، نظرا لارتباط وتداخل مجال عملها مع بقية أمانات الحزب، والبالغ عددهم 42 أمانة، لافتا إلى ضرورة وجود تمثيل من أعضاء الأمانة خلال اجتماعات الأمانات الأخرى، للتعاون معها في إصدار توصيات تتسق مع مفهوم الأمن القومي للبلاد.

تعزيز الأمن القومي للدولة المصرية

من جانبه، أعرب اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، عن تقديره لأعضاء الأمانة وخبراتهم المتميزة، وثقته في قدرتهم على الخروج بتوصيات من شأنها تعزيز الأمن القومي للدولة المصرية.

تطوير الحياة الحزبية والسياسية في مصر

أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية

بدوره، قال الفريق طارق سلام أمين أمانة الدفاع و الأمن القومي، إن الحزب يستهدف في المرحلة الحالية، المساهمة في تطوير الحياة الحزبية والسياسية في مصر، والعمل على تقديم قيمة مضافة للمواطن المصري مع مراعاة بعد الامن القومى؛ وذلك من خلال القامات المتميزة التي يضمها الحزب في مختلف المجالات.

أبرز الحضور:

أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية

حضر الاجتماع اللواء دكتور محمد مندور، واللواء أيمن شاكر، واللواء محمد الألفي، واللواء دكتور مهندس صلاح جنبلاط، واللواء جمال عبدالعال، واللواء فهمي هيكل مساعدي الأمين العام، وكل من: اللواء هاني عبداللطيف، واللواء حاتم باشات، والدكتورة ندى رضا، واللواء محمد أبوالنصر، والدكتورة حنان منيب، واللواء سليمان شتا، واللواء محمد صلاح، شيماء أبوالوفا، مروة حلمي أعضاء الأمانة، أحمد عبدالله عضو الأمانة ومقررها.