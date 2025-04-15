كشف طبي للاعبي منتخب الشباب قبل إعلان قائمة أمم أفريقيا

أجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد أبوالعلا، كشفا طبيا اليوم علي جميع اللاعبين المختارين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، للتأكد من سلامتهم وعدم معاناة أى لاعب من أى إصابة قد تؤثر على مشاركته مع الفريق فى البطولة، وذلك قبل ارسال القائمة النهائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" الخميس المقبل.

قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولي.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.