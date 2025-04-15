نوران جوهر تتأهل لنصف نهائى بطولة الجونة الدولية للإسكواش

تأهلت نوران جوهر لاعبة بالم هليز والمصنفة الأولى عالمياً، الى نصف نهائى بطولة الجونة الدولية للإسكواش، على حساب النجمة الإنجليزية جورجينا كينيدى المصنفة السادسة.

ولم تحتاج نوارن جوهر سوى 28 دقيقة فقط لتقضى على آمال النجمة الإنجليزية جورجينا كينيدى المصنفة السادسة، وتفوز عليها فى ربع نهائى بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش بنتيجة 3-0.

وانتهت الأشواط الثلاثة، بنتائج جاءت كالتالي:

11-5 ، 11-3 ، 11-4.

نصف نهائى مصرى

تأهلت نوران جوهر الى نصف نهائى البطولة لمواجهة مواطنتها هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة، التى تأهلت على حساب سلمى هانى، ليضمن الإسكواش المصري مقعد فى نهائى البطولة الدولية.