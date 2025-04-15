نائبة التنسيقية عن منحة تخفيض انبعاثات الميثان: تسهم في مواجهة التغيرات المناخية

أعلنت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣١ لسنة ۲٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها ٩٥٩,٠٠٦ دولار أمريكي.

رؤية مصر 2030

وقالت نائبة التنسيقية في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إنها تثمن دور مصر الريادي والدولي في رسم خارطة طريق في تقليل انبعاثات غاز الميثان، وأضافت "دور مصر دائما مشارك وعمرها ماكانت فقط مستقبل"، وأن ذلك يأتي تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبالأخص الهدف الأول جودة الحياة، والهدف الخامس الخاص ببيئة صحية مستدامة.

فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية

وأشارت إلى أهمية الاتفاقية لدعم مناهضة التغير المناخي وأنشطة كثيرة ومتعددة، حيث إنها تتضمن توفير منحة مالية تخصص بالكامل لأعمال الدعم الفني في مجال خفض الانبعاثات دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، وهو ما يُمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وتساهم في إتاحة فرصة إعداد قاعدة معلومات دقيقة وحديثة للجانب المصري حول مصادر انبعاثات الميثان وتحديد أولويات التدخل، وهى خطوة أساسية لأي إصلاح بيئي أو تقني مستقبلي في هذا القطاع، ومنح السيطرة الكاملة للجانب المصري لتنفيذ الدراسة واختيار الشركة المنفذة، وهو ما يضمن المرونة في اتخاذ القرار.