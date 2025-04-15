تأخر سفر الأهلي إلى جنوب أفريقيا بسبب تصريح الهبوط

تأخرت رحلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن الإقلاع إلى جنوب أفريقيا، بسبب عدم حصول الطائرة الخاصة على إذن بالهبوط في جنوب إفريقيا من السلطات المعنية هناك.

جنوب أفريقيا

ويستعد الفريق الأول للمارد الأحمر إلى السفر لجنوب أفريقيا، من أجل خوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام صن داونز في بريتوريا، وذلك في الثالثة عصر السبت المقبل.

رحلة جوية عادية

وقالت مصادر داخل النادي إلى أن العمل حاليًا على قدم وساق، من أجل حل هذه الأزمة في الوقت الحالي من أجل سفر البعثة خلال دقائق.

وشددت المصادر على أن النادي الأهلي يضع حل السفر برحلة جوية عادية مساء اليوم الثلاثاء حال الفشل في استخراج إذن الهبوط لرحلة الطائرة الخاصة.