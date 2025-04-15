التنسيقية تطلق برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" لتدريب أعضاء "الجيل الديمقراطي"

قام مركز بناء الكوادر بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتعاون مع لجنة التواصل الحزبي بإطلاق برنامج “بناء قدرات شباب الأحزاب”، مستهدفاً في جولته الرابعة برنامج تدريبي لأعضاء حزب “الجيل الديمقراطي”.

تنمية مهارات الكوادر الشبابية

وذلك في إطار استراتيجية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتعزيز قدرات وتنمية مهارات الكوادر الشبابية من مختلف الأحزاب.

تناول البرنامج التدريبي عددًا من الموضوعات الحيوية لتنمية وتطوير مهارات الكوادر الحزبية، حيث شمل محاضرات متخصصة قدمها عدد من النواب والأعضاء، حيث قدم مؤمن سيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محاضرة حول “وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية” في اليوم الأول من البرنامج.

المحليات

بينما قدم النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برنامجًا تدريبيًا عن “الأمن القومي المصري”، كما قدمت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برنامجًا حول “المحليات في الدستور ومفاهيم الإدارة المحلية”.

وفى اليوم التدريبي الثاني لحزب الجيل الديمقراطي، فقد استُهل ببرنامج عن “الإدارة والتخطيط الاستراتيجي” قدمه الدكتور أنور إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثم قدم محمد راضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برنامجًا عن “تحليل الأحداث الاقتصادية”، واختُتم اليوم التدريبي ببرنامج عن "الحشد والتواصل الجماهيري" قدمته النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يأتي ذلك ضمن جولات برنامج “بناء قدرات شباب الأحزاب”، الذي يهدف إلى تأهيل وتطوير المهارات السياسية للشباب الحزبي وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، كما سيستكمل البرنامج جولاته في مختلف الأحزاب.

وتتوجه التنسيقية بالشكر إلى ناجي الشهابي، رئيس حزب “الجيل الديمقراطي”، ومحمود عز مسئول التواصل الحزبي بالتنسيقية على حسن الضيافة والتنظيم الرائع لهذه الدورة التدريبية.

حضر من التنسيقية النائب أحمد فتحي رئيس مركز بناء الكوادر، والدكتورة شيماء عبد الإله، رئيس لجنة التواصل الحزبي، و أحمد حسام، إسلام حمدي، يارا ثروت، شيماء كمال الدين أعضاء مركز بناء الكوادر بالتنسيقية.

