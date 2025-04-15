بالانفوجراف.. حصاد أنشطة وفعاليات جامعة أسيوط خلال أسبوع

شهدت جامعة أسيوط العديد من الفعاليات والأنشطة خلال الفترة من 4 أبريل حتى 10 أبريل 2025، التي تعكس التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي والمشاركة الفعالة في قضايا المجتمع. وفيما يلي أبرز أخبار الجامعة:

رئيس الوزراء في زيارة رسمية للجامعة

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الخميس الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٥م، بحضور اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، وذلك في إطار حرص الحكومة على دعم محافظات الصعيد وتعزيز جهود التنمية بها.

وفد رفيع المستوى

ورافق رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لمحافظة أسيوط، وفد وزاري رفيع المستوى ضم: الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشرييني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء ماجد عبدالحميد، نائب وزير النقل.

وقع الدكتور المنشاوي ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وكالة الفضاء المصرية لدعم البحث العلمي في مجالات الفضاء والتكنولوجيا. وتستهدف البروتوكولات تعزيز التعاون البحثي وتطوير قدرات الطلاب في مجالات الفضاء.

المنشاوي يلتقي بالمستشار العسكري لمحافظة أسيوط

التقى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بالمستشار العسكري لمحافظة أسيوط مع انطلاق أولى دورات التربية الوطنية لطالبات الجامعة. وأكد الدكتور المنشاوي أن التربية الوطنية تمثل أداة فاعلة لبناء وعي الطالبات وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدا أهمية هذه الدورات في تكوين جيل قادر على المشاركة الفعالة في المجتمع.

شارك الدكتور المنشاوي في جلسة نقاشية على هامش فعاليات ملتقى الجامعات المصرية والفرنسية حول التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات.

وأشاد بمشاركة الرئيس الفرنسي في الملتقى، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل منصة استراتيجية لشراكات أكاديمية وبحثية مستدامة.

شارك الدكتور المنشاوي في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، الذي شهد مشاركة دولية واسعة. وأكد أن جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية قد برزت في المؤتمر بمشاركة طلابية وأكاديمية متميزة.

استأنفت جامعة أسيوط الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي في أجواء من الانضباط والالتزام بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين

في اليوم العالمي لكتاب الطفل، أرسل الدكتور المنشاوي رسالة تهنئة، حيث دعا إلى غرس حب القراءة والكتاب في الأطفال، معتبرًا أن القراءة هي مفتاح المعرفة وبوابة المستقبل. وأكد أن هذه الرسالة تأتي في إطار تعزيز دور الجامعة في بناء الوعي الثقافي لدى الأجيال القادمة.

وفي احتفالية يوم اليتيم، أكد الدكتور المنشاوي أن رعاية الأيتام تمثل مسؤولية إنسانية ومجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه الفئة بحاجة إلى الدعم والرعاية من جميع أفراد المجتمع. مؤكدا دور الجامعة، سواء من خلال الأنشطة التطوعية أو برامج الدعم المباشر.

أشاد الدكتور المنشاوي بالإنجازات غير المسبوقة في الشمول المالي للمرأة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تجسد رؤية الدولة في تمكين المرأة اقتصاديًا ودعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الطفرة في الشمول المالي للمرأة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه، نظمت جامعة أسيوط ندوة توعوية بعنوان "المياه مورد الحياة وثروة المستقبل"، والتي ستُعقد في 14 أبريل المقبل. وتستهدف الندوة تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية المياه والحفاظ على الموارد المائية، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في تعزيز الاستدامة البيئية.

أطلقت جامعة أسيوط بودكاست لأخبار الجامعة باللغة الإنجليزية من 28 مارس إلى 3 إبريل 2025م، بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع الأكاديمي الخارجي. ويعد هذا البودكاست خطوة مهمة في نقل أخبار الجامعة إلى جمهور أوسع، بما يعكس دور الجامعة في التواصل العالمي.

وافق مجلس جامعة أسيوط على اللائحة الداخلية لبرنامج الأمن السيبراني بكلية الحاسبات والمعلومات، ما يعكس اهتمام الجامعة بتطوير تخصصاتها في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

أقر مجلس الجامعة فصل برنامج الإنتاج النباتي إلى برنامجي المحاصيل والبساتين بكلية الزراعة، وهو ما يعكس التوجه المستمر لتطوير برامج التعليم وتوسيع نطاق التخصصات الأكاديمية لتلبية احتياجات سوق العمل.

أثنى الدكتور المنشاوي على احتفالية يوم اليتيم، مؤكدًا أن العمل التطوعي ورعاية الأيتام تجسد دور الجامعة المجتمعي والإنساني. وأشار إلى أن الأنشطة التطوعية التي تنظمها الجامعة تشكل جزءًا من رسالتها في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

شهدت جامعة أسيوط افتتاح أولى دورات التربية الوطنية للإناث بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. وتستهدف هذه الدورات تعزيز الانتماء الوطني والوعي المجتمعي لدى الطالبات.

أصدر الدكتور المنشاوي قرارين بتعيين وتجديد تكليف وكيلين بكلية التربية للطفولة المبكرة، وذلك في إطار تحسين الأداء الأكاديمي والإداري بالكلية.

أصدر الدكتور المنشاوي قرارًا بتكليف الدكتورة عبير محمد رأفت مشرفًا على مركز تعليم اللغة الإنجليزية بجامعة أسيوط، وذلك في إطار دعم تطوير برامج تعليم اللغة الإنجليزية وتعزيز المهارات اللغوية بين الطلاب.

نظمت جامعة أسيوط برنامجًا تدريبيًا حول "فن ومهارات إدارة المكاتب والاجتماعات"، الذي يهدف إلى تطوير مهارات العاملين في مجال الإدارة. ويأتي هذا التدريب ضمن حرص الجامعة على تعزيز الكفاءات الإدارية والقيادية في مختلف وحداتها.

تواصل جامعة أسيوط جهودها في تطوير مركز المؤتمرات ودار الضيافة لتعزيز جودة الخدمات وتنمية الموارد الذاتية. وتعمل الجامعة على تحسين بيئة العمل وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستضافة الفعاليات العلمية والبحثية الكبرى.

أطلقت جامعة أسيوط أنشطة متنوعة لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأكد الدكتور المنشاوي أن هذه الورش تهدف إلى تنمية مهارات مقدمي الخدمة من أجل دمج فعال لذوي الإعاقة في المجتمع.

أطلقت جامعة أسيوط حملة للتبرع بالدم تحت شعار "أنا متبرع مصري.. أنا متبرع دائم"، لدعم المخزون الاستراتيجي من الدم وترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب. وأكد الدكتور المنشاوي أن الحملة تمثل فرصة لتجسيد قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.

تواصل جامعة أسيوط جهودها نحو الاستدامة البيئية، حيث تم مناقشة مشروع الحديقة النباتية داخل الحرم الجامعي، الذي يهدف إلى تحسين البيئة الجامعية وتعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب.

هنأ الدكتور المنشاوي رياضيي جامعة أسيوط بمناسبة اليوم الدولي للرياضة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأنشطة الرياضية وتنمية قدرات الطلاب في هذا المجال. وتعد الرياضة جزءًا أساسيًا من استراتيجية الجامعة لتحفيز التميز الشامل.

نظمت جامعة أسيوط ندوة توعوية حول حماية نهر النيل وتعزيز الاستدامة بالتعاون مع شركة أسمنت أسيوط (سيمكس) ومبادرة "فيري نايل" البيئية. تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

احتضنت جامعة أسيوط المؤتمر الثالث لطب الجنين بصعيد مصر، بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين في هذا المجال. وركز المؤتمر على آخر المستجدات في طب الجنين وسبل تحسين الرعاية الصحية للأم والطفل.

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط معرضًا فنيًا بعنوان "رولمان بلي"، بحضور الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. ويعد المعرض خطوة نحو دعم الفن والفنانين من طلاب الكلية.

نظمت جامعة أسيوط ندوة توعوية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. وتهدف الندوة إلى رفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

شارك طلاب جامعة أسيوط في حملة لتنظيف نهر النيل بقرية بصرة بالتعاون مع "سيمكس"، وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي وتنظيف المجاري المائية.

تستمر جامعة أسيوط في تقديم جهود متميزة في مختلف المجالات الأكاديمية والاجتماعية، مع تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المحلي والدولي.

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