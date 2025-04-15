تامر كرم يكرم سامح بسيوني تقديرًا لعطائه في فرقة مسرح الشباب

قرر المخرج المسرحي تامر كرم، في أولى قراراته كمدير لفرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة، تكريم الفنان سامح بسيوني، مدير الفرقة السابق، تقديرًا لما قدمه من جهود مخلصة وعطاء بارز خلال فترة رئاسته للفرقة.

وذلك بحضور جميع العاملين بفرقة مسرح الشباب، تأكيدًا على روح التقدير والوفاء، التي تجمع بين جميع أفراد البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان هشام عطوة وتعبيرًا عن الامتنان للمسيرة المثمرة التي قاد خلالها بسيوني الفرقة، وشهدت خلالها العديد من النجاحات الفنية والمشروعات المسرحية المميزة التي أثرت الساحة الثقافية.

وأكد تامر كرم أن هذا التكريم هو رسالة وفاء لكل من خدم المسرح بإخلاص، مشددًا على أهمية دعم روح التعاون والاستمرار في البناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، أملين أن نحقق النجاحات المنشودة التي تخطط لها الوزارة بشكل عام في الفترة القادمة وخاصة قطاع المسرح برئاسة الفنان خالد جلال.