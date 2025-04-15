مصر واليابان تبحثان التعاون في الذكاء الاصطناعي ودعم ريادة الأعمال الرقمية

في إطار دعم التعاون الثنائي بين مصر واليابان في المجالات التكنولوجية، استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى القاهرة، لبحث سبل التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، ودعم ريادة الأعمال، وبناء القدرات الرقمية.

تعزيز المهارات الرقمية وتمكين الشباب

استعرض طلعت خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الوزارة لتأهيل الكوادر المصرية في التخصصات التكنولوجية الحديثة، مشيرًا إلى مبادرات مثل "أجيال مصر الرقمية" و"الرواد الرقميون"، بالإضافة إلى البرامج التعليمية المتخصصة التي توفرها جامعة مصر للمعلوماتية.

كما أشار إلى انتشار مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات، والتي تقدم خدمات تدريبية واحتضان للشركات الناشئة، مما يخلق بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال في مصر.

مصر مركز إقليمي لصناعة التعهيد والتكنولوجيا

أكد وزير الاتصالات أن مصر أصبحت من الوجهات المتميزة للاستثمار في صناعة التعهيد بفضل وفرة الكفاءات الرقمية، مما يمثل فرصة للتعاون مع اليابان لسد الفجوة المهارية لديها. كما سلط الضوء على المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة لتطبيق التكنولوجيات المتقدمة ودعم التحول الرقمي في القطاعات الحيوية.

السفير الياباني يشيد بتطور قطاع الاتصالات المصري

من جانبه، عبّر السفير إيواي فوميو عن تقديره للتقدم الذي أحرزته مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا حرص اليابان على تعزيز التعاون مع مصر، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

وأشار إلى أهمية نقل التجربة اليابانية في التعليم التطبيقي، ودعم الشركات اليابانية العاملة في السوق المصري، إلى جانب تعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية الرقمية.

مشاركة مصرية في معرض SushiTECH بطوكيو

أعرب السفير الياباني عن سعادته بمشاركة وزارة الاتصالات المصرية في معرض SushiTECH TOKYO المزمع عقده في مايو المقبل بطوكيو، في إطار اهتمام اليابان بدعم الابتكار وريادة الأعمال والشركات الصغيرة.