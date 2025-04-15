تشكيل باريس سان جيرمان أمام أستون فيلا فى دوري أبطال أوروبا

أعلن المدير الفني الإسباني لويس إنريكي عن التشكيلة الرسمية التي يخوض بها فريق باريس سان جيرمان مواجهة أستون فيلا، مساء الثلاثاء، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن لقاءات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريق الباريسي لتأمين بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1 على ملعب "حديقة الأمراء"، ويأمل في تفادي المفاجآت وتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام أستون فيلا

جاءت التشكيلة الرسمية لفريق باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باشو، نونو مينديز

خط الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز

خط الهجوم: برادلي باركولا، عثمان ديمبيلي، خفيتشا كفاراتسخيليا

ويُظهر التشكيل اعتماد إنريكي على التوازن بين الدفاع والانطلاقات الهجومية السريعة، مع الدفع بكفاراتسخيليا في مركز الجناح الأيسر لتشكيل جبهة نارية رفقة ديمبيلي على اليمين، مع تحركات باركولا في العمق.

دكة بدلاء قوية لتعزيز الخيارات

ضمت قائمة البدلاء مجموعة من العناصر القوية التي يمكن أن تصنع الفارق في الشوط الثاني إذا احتاج الفريق لذلك، وهم:

ماتفي سافونوف- ارناو تيناس - بريسنال كيمبيمبي - لوكاس هيرنانديز -لوكاس بيرالدو

ابراهيما مباي - سيني مايولو وارين زايري إميري - ديسير دوي كانغ إن لي جونزالو راموس

رهان كبير على ثلاثي الوسط والهجوم

يعول باريس سان جيرمان على ثلاثي خط الوسط المتجانس نيفيز، فيتينيا، وفابيان في ضبط الإيقاع والتحكم في مجريات اللقاء، مع دور محوري للثلاثي الهجومي في استغلال المساحات خلف دفاع أستون فيلا.

وسيكون ديمبيلي تحديدًا نقطة ارتكاز في الضغط المرتد بفضل سرعته ومهاراته الفردية، فيما يُنتظر من كفاراتسخيليا دورًا مشابهًا لما قدمه في لقاء الذهاب.

مهمة الحفاظ على التفوق

برغم التقدم في نتيجة الذهاب، لن يكون اللقاء سهلاً أمام جمهور فيلا بارك المتحمّس، وهو ما يدركه لاعبو باريس جيدًا، حيث سيدخل الفريق اللقاء بنية تسجيل هدف مبكر يقتل طموح أصحاب الأرض ويؤمن التأهل إلى نصف النهائي.