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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب المنيا يتقدم بـ١٠ طلبات إحاطة بشأن الأوضاع المتدهورة في قطاع الصرف الصحي

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت
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تقدم النائب محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب عن دائرة مركزي سمالوط ومطاي ب١٠طلبات إحاطة بشأن الأوضاع المتدهورة في قطاع الصرف الصحي والمرافق العامة داخل نطاق الدائرة.

لجنة الإسكان تناقش طلبات إحاطة النائب 

وتم مناقشة هذه الملفات اليوم داخل لجنة السكان بمجلس النواب بحضور نواب الدائرة محمد نشأت العمدة، والنائب اللواء إبراهيم المصري، والنائب توحيد تامر، والنائب مجدي ملك، والنائبة سلوى أبو الوفا،

١٠طلبات إحاطة تكشف تدهور الصرف 


جاءت أبرز الملفات التي تقدم بها النائب كالتالي 
1- توقف العمل في مشروع الصرف الصحي بمنطقة سمالوط البلد.
2- سحب الشهادة الدولية TSM من محطة معالجة مياه البرنسات بمركز مطاي، رغم صرف ملايين الجنيهات على تطويرها.
3-عدم البدء في تطوير محطة مياه السرارية بمركز سمالوط.
4-إهدار المال العام في مصنع العزيمة التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.
5-تأخر إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية منقطين.
6-تدهور حالة المرافق والخدمات بمدينة المنيا الجديدة.
7-التلوث البيئي الناتج عن وجود مجزر (سلخانة) داخل الكتلة السكنية بمدينة سمالوط، بدون وجود خط صرف صحي.
8-توقف مشروعات الصرف الصحي في عدد من قرى مركز سمالوط، التي بدأ العمل فيها منذ عام 2008 دون استكمال.
9-استحداث إدارة للجمعيات الأهلية بمقر الشركة الرئيسي في المنيا، وإلغاء دور الفروع في المراكز، مما حمّل المواطنين مشقة التنقل والتعامل.
10-ترقية وتكليف عدد من القيادات في الشركة ثبت ضدهم وجود مخالفات مالية وإدارية، وهو أمر غير مقبول تمامًا.

لجنة فنية لمعاينة المشكلات 

وبناءً على هذه المناقشات، قررت اللجنة، تشكيل لجنة فنية من  النواب وشركة المياه والصرف الصحي والمحافظة، ستزور المنيا يوم الأربعاء القادم الموافق 23 أبريل، لمعاينة هذه المشكلات على أرض الواقع، تمهيدًا لاتخاذ خطوات جادة لحلها 

من جانبه قال النائب محمد نشأت العمدة إيمانًا مني بالمسؤولية اللي منحني إياها، أهالي دائرتي وحرصًا على عرض مشكلات أهالينا بكل أمانة وشفافية، تقدمت بعدد من طلبات الإحاطة تحت قبة مجلس النواب، بشأن الأوضاع المتدهورة في قطاع الصرف الصحي والمرافق العامة داخل نطاق الدائرة

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