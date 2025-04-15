خاص.. خبير لوائح يكشف لماذا لم يُعلن الأهلي تعاقده مع زيزو؟

في خضم الأزمة المتصاعدة بين أحمد سيد زيزو، وإدارة نادي الزمالك، كشف محمد بيومي، الخبير المتخصص في اللوائح والقوانين الرياضية، عن سبب عدم إعلان النادي الأهلي تعاقده مع نجم الأبيض.

واقترب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتقال إلى الغريم التقليدي الأهلي، بعدما أعلن رحيله عن القلعة البيضاء مع نهاية عقده الذي ينتهي مع انتهاء الموسم الكروي الجاري 2024-2025.

خبير لوائح يوضح سبب تأخر إعلان الأهلي عن ضم زيزو

في سياق متصل بالتقارير الصحفية التي تربط بقوة انتقال زيزو إلى صفوف النادي الأهلي في يونيو المقبل، أوضح محمد بيومي الأسباب القانونية وراء عدم إعلان النادي الأحمر عن الصفقة حتى الآن، وذلك في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز».

وأكد بيومي أن الأهلي لا يستطيع الإعلان الرسمي عن ضم زيزو إلا بعد انتهاء سريان عقده الحالي مع الزمالك بشكل كامل، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

زيزو

وشدد على أن زيزو لن يتمكن من الانضمام رسميًا إلى الأهلي إلا بعد خوض الزمالك لآخر مباراة له في مختلف البطولات هذا الموسم.

كما سلط بيومي الضوء على نقطة هامة تتعلق بمشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث أوضح أن تأخر نهاية الموسم الكروي للزمالك قد يحول دون استفادة الأهلي من خدمات زيزو في مونديال الأندية، وذلك بسبب عدم اكتمال إجراءات انتقاله قبل نهاية مشاركة الزمالك في الموسم الحالي.

زيزو يخوض كأس العالم للأندية مع الأهلي في حالة واحدة

وقدم تفسيرًا لتأخر النادي الأهلي في الإعلان عن صفقة انتقال زيزو إلى صفوفه، مشيرًا إلى أن فترة الانتقالات الصيفية لم تُفتح رسميًا بعد على المستويين العالمي والمحلي، وبالتالي، فإن الإعلان الرسمي عن ضم زيزو سيتم بالتزامن مع فتح سوق الانتقالات الصيفية.

محمد بيومي خبير اللوائح والقوانين الرياضية

واختتم بيومي، خبير اللوائح والقوانين الرياضية حديثه بالتأكيد على أن السيناريو الآخر لإعلان الأهلي عن ضم أحمد سيد زيزو قبل نهاية عقده مع الزمالك يكمن في التوصل إلى اتفاق ودي بين الناديين، يتضمن إجراء مشاورات رسمية والحصول على موافقة الزمالك على انتقال اللاعب مقابل تعويض مادي أو أي اتفاق آخر يرضي الطرفين.