اقرأ غدا في "البوابة".. الرئيس السيسي يختتم زيارته للكويت بلقاء الأمير مشعل الصباح

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 16 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

رفض التهجير ودعم إعمار غزة وتعزيز التعاون

الرئيس السيسي يختتم زيارته للكويت بلقاء الأمير مشعل الصباح

جدل حول البرنامج النووي إيران.. تمتلك ما يكفي لصنع ست قنابل نووية

الخوف من الموت.. تمرد جنود الاحتياط الرافضين للخدمة في غزة يتصاعد

يتجاوز "الخط الأحمر".. حماس: سنرد على ااقلتراح الإسرائيلي بعد التشاور

ترامب منزعجًا.. قلق أمريكي من زيارة الزعيم الصيني لفيتنام

.. والرئيس الأمريكي: سنضرب طهران إذا لم تتخل عن حلم النووي