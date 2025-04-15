ads
الثلاثاء 15 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. الرئيس السيسي يختتم زيارته للكويت بلقاء الأمير مشعل الصباح

جريدة البوابة
جريدة البوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 16 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

رفض التهجير ودعم إعمار غزة وتعزيز التعاون
الرئيس السيسي يختتم زيارته للكويت بلقاء الأمير مشعل الصباح
جدل حول البرنامج النووي إيران.. تمتلك ما يكفي لصنع ست قنابل نووية
الخوف من الموت.. تمرد جنود الاحتياط الرافضين للخدمة في غزة يتصاعد
يتجاوز "الخط الأحمر".. حماس: سنرد على ااقلتراح الإسرائيلي بعد التشاور
ترامب منزعجًا.. قلق أمريكي من زيارة الزعيم الصيني لفيتنام
.. والرئيس الأمريكي: سنضرب طهران إذا لم تتخل عن حلم النووي

غزة السيسي إيران