نائب محافظ دمياط تبحث استعدادات حديقة جاردينيا لشم النسيم

تفقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، حديقة "جاردينيا" الجاري تجهيزها عند مدخل مدينة رأس البر، وذلك خلال جولتها التفقدية بالمدينة، والتى رافقها خلالها الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، واللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

خلال الجولة التفقدية، أكدت نائب المحافظ ضرورة الإسراع في الانتهاء من كافة أعمال التطوير والتجهيز بالحديقة قبل حلول موسم الصيف. وشددت على أهمية أن تكون الحديقة متنفساً جديداً ومتميزاً يليق بزوار مدينة رأس البر، ويسهم في تعزيز المقومات السياحية للمدينة الساحلية العريقة.

واستمعت نائب المحافظ إلى شرح حول مراحل التطوير الجارية والمكونات التي ستضمها الحديقة، مؤكدة ضرورة الاهتمام بأدق التفاصيل لضمان تقديم خدمة مميزة للزوار.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو حنفي واللواء وائل الشربيني الالتزام بتوجيهات نائب المحافظ والعمل على تذليل كل العقبات لسرعة الانتهاء من تطوير الحديقة وافتتاحها في أقرب وقت ممكن لاستقبال رواد المدينة خلال موسم الصيف.

وفورا تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع المياه المتراكمة بالحديقة الناتجة عن تسريب للخزانات، حيث تم التنفيذ بالتنسيق بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية للمدينة.

يُذكر أن حديقة "جردينيا" تُعد إضافة مهمة للمرافق الترفيهية والسياحية في مدينة رأس البر، حيث ستقدم خدماتها لأهالي دمياط و تستقطب العديد من الزوار والأهالي لقضاء أوقات ممتعة والاستمتاع بالمساحات الخضراء والمرافق التي سيتم توفيرها.

أجرت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تجهيز الشواطئ بمدينة رأس البر، وذلك ضمن استعدادات المدينة لاستقبال أعياد الربيع وموسم صيف ٢٠٢٥ واستقبال المصطافين، وتوفير شواطئ مجانية للمواطنين من داخل وخارج المحافظة وكذلك متابعة أعمال الصيانة التى تنفذها الوحدة المحلية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

وأكدت "نائب المحافظ" خلال جولتها أن الشواطئ ستكون جاهزة لاستقبال الزوار قبل بداية فصل الصيف وأعياد الربيع، مشددة على أهمية الالتزام بالنظافة والحفاظ على البيئة، ودعت المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحفاظ على الشواطئ والمرافق العامة، والتعاون في جهود التنظيف والتجميل، وأوضحت أن الشواطئ المجانية متاحة لجميع المواطنين.