تشكيل هجومي لـ أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان فى دوري الأبطال

حسم الجهاز الفني لنادي أستون فيلا بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري ملامح التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في المواجهة المنتظرة أمام باريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

تأتي هذه المباراة في أعقاب خسارة أستون فيلا بنتيجة 3-1 في لقاء الذهاب على ملعب "حديقة الأمراء"، حيث يسعى الفريق الإنجليزي لقلب الطاولة والتأهل إلى نصف النهائي في واحدة من أقوى مفاجآت البطولة.

تشكيل أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان

من المتوقع أن يخوض أوناي إيمري اللقاء بتشكيل هجومي متوازن، معتمداً على أبرز عناصر الفريق التي تألقت هذا الموسم في البريميرليغ ودوري الأبطال.

التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع:ماتي كاش ، إزري كونسا ، باو توريس ، لوكاس ديني

خط الوسط: بوبكر كامارا ، أمادو أونانا ،جون ماكجين ، يوري تيليمانس

خط الهجوم: مورجان روجيرس ،ماركوس راشفورد

وسيعتمد إيمري على القوة البدنية والضغط العالي منذ الدقائق الأولى في محاولة لتسجيل هدف مبكر ينعش آمال الفريق في العودة بالنتيجة، خاصة في ظل دعم جماهيري متوقع على ملعبه.

آمال كبيرة معلقة

يعول جمهور أستون فيلا على هجوم الذي يقوده مورجان روجيرس ،ماركوس راشفورد والذي يعيش واحدة من أفضل فتراته التهديفية، إضافة إلى سرعة وانطلاقاته، الذي يمثل عنصر تهديد دائم لأي دفاع، خاصة في المساحات الخلفية.

وسيكون على ثلاثي الوسط بوبكر كامارا ، أمادو أونانا ،جون ماكجين دور كبير في ضبط إيقاع اللعب والتعامل مع ضغط خط وسط سان جيرمان بقيادة فيتينيا وديمبيلي.

فرصة تاريخية للتأهل لنصف النهائي

يطمح أستون فيلا في تكرار إنجازه الأوروبي الأبرز منذ التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1982، حيث إن تجاوز عقبة باريس سان جيرمان سيُعد إنجازًا استثنائيًا في تاريخ النادي الحديث، خاصة أن الفريق لم يصل إلى هذا الدور منذ عقود.

ويحتاج فيلا للفوز بنتيجة 2-0 على الأقل للتأهل المباشر، أو بفارق ثلاثة أهداف في حال سجل سان جيرمان، ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.