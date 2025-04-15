تأجيل محاكمة متهمين بقتل شاب بواقعة ثأر في البحيرة.. تعرف علي السبب

قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة العاشرة" برئاسة المستشار خالد محمد بركات وعضوية المستشارين نبيل سعد واحمد حسن حمودة وطاهر الخراش، وبحضور ممثل النيابة العامة المستشار إبراهيم مبارك مدير نيابة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بسكرتارية رمضان مصطفى أحمد، تأجيل نظر محاكمة 8 أشخاص قاموا بقتل شاب عن طريق توجيه 24 طعنة له حتى تاكدوا من وفاته، أخذا بالثأر لقتل شقيق أحد المتهمين وذلك، للنظر فى طلب الدفاع رد المحكمة لجلسة الدور القادم بشهر مايو 2025.

المتهمون، وهم "عيد ع م ش، نبيل عبد ال ش، محمد ا ذ، عبد الحميد م ش، عبدالرحمن ه. ش ،رمضان ر م، عوض ع ش، احمد. س م خ ، رجب م ش".

هيئة المحكمة

مرافعة النيابة العامة

استمعت محكمة جنايات دمنهور خلال جلسة اليوم الى مرافعة النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم مبارك ممثل النيابة العامة، تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، حيث طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام شنقا لجميع المتهمين لما ارتكبوه من واقعة قتل مع سبق الإصرار والرصد.

ممثل النيابة العامة

كما استمعت لشهادة شهود الواقعة، وكذلك شهادة المقدم عمر أبويونس رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى الذى اكد أن تحرياته توصلت الى ان منفذ الجريمة هو المتهم الثانى"نبيل ع ذك ش" بمساعدة اثنين من المتهمين كانوا يستقلون دراجه ناريه، قيادة المتهم "عوض ع ع".

وأشار إلى أن باقى المتهمين كانوا على مسرح الجريمة، مؤكدا أن تحرياته توصلت أيضا إلى أن المتهمين قاموا بالاجتماع فى منزل أحد المتهمين، وهو عيد عمر شحاته وقاموا بالاتفاق على قتل المجنى عليه.

إحالة المتهمين في قضية الثأر للجنايات

كانت نيابة وسط دمنهور برئاسة المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات دمنهور بتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.

جانب من المحاكمة

وكانت مدينة حوش عيسى في محافظة البحيرة، شهدت واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب أخذا بالثأر، نظرا لقتل شقيق المجني عليه شقيق المتهم في شهر يونيو الماضي على خلفية وقوع مشاجرة بسبب أولوية الري، وجرى تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

العثور على جثة شاب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بالعثور على جثة تامر.م.ا، يوجد بها طعنات نافذة بجميع أنحاء الجسم، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق في مستشفى حوش عيسى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر جهات التحقيق بمركز حوش عيسى التحقيقات في الواقعة.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عيد ع م ش، نبيل عبد ال ش ، محمد ا ذ، عبدالحميد م ش، عبدالرحمن ه. ش، رمضان ر م، عوض ع ش، أحمد. س م خ، رجب م ش" وذلك انتقاما من شقيق المجني عليه الذي قتل شقيقه في شهر يونيو الماضي بسبب الخلاف على غرفة صرف زراعي وأسبقية ري الأرض، مما أدى إلى مقتل "هاني ص ش"، مزارع، مقيم بذات القرية، إثر التعدي عليه من قبل عائلة "مبروك" بآلة حادة، وعلى إثر ذلك ترصد المتهمين للمجني عليه خلف محكمة حوش عيسى وطعنه عدة طعنات نافذة حتى التأكد من وفاته، ثم قام المتهم الثانى بتسليم نفسه إلى ضباط مباحث مركز شرطة حوش عيسى.