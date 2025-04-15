بن سبعيني يقود تشكيل بوروسيا دورتموند ضد برشلونة بدوري أبطال أوروبا

أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برشلونة الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء، نظيره برشلونة على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام برشلونة

يقود الدولي الجزائي رامي بن سبعيني تشكيل بوروسيا دورتموند أمام برشلونة، رفقة المهاجم الغيني سيرو جيراسي.

تأهل بوروسيا دورتموند إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليل الفرنسي في دور الـ16، بعد الفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2.

بينما بلغ برشلونة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى بنفيكا البرتغالي من دور الستة عشر.

وكان بوروسيا دورتموند خسر برباعية نظيفة من برشلونة في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي على ملعب مونتجويك.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد برشلونة

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: نيكولاس زوله - والديمار أنتون - رامي بن سبعيني

خط الوسط: يان كوتو - باسكال جروس - فيليكس نميشا - دانيال سفينسيون

وفي الهجوم: ماكسمليان بيير - سيرو جيراسي - كريم أديمي.