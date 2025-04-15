ads
الثلاثاء 15 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 15-4-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل سعر الدولار اليوم 50.9 جنيها للشراء و 51 جنيها للبيع في البنك الأهلي الكويتي، ثم 50.92 جنيها للشراء و 51.02 جنيها للبيع في بنوك" قطر الوطني QNB، ميد بنك".

سعر الدولار اليوم .. أقل قيمة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، القاهرة، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، مصر، التجاري الدولي CIB، البركة".

متوسط سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.94 جنيها للشراء و 51.04 جنيها بنوك "الأهلي المصري، العربي الإفريقي"، ثم 50.95 جنيها للشراء و 51.05 جنيها للبيع "سايب،الكويت الوطني، الإسكندرية، بيت التمويل الكويتي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.98 جنيها للشراء و 51.08 جنيها للبيع في بنوك " نكست، أبوظبي الإسلامي".

أعلى سعر

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.3 جنيها للشراء و 52.4 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار اليوم سعر دولار مقابل الجنيه أقل سعر دولار أعلي سعر دولار سعر الدولار في البنوك