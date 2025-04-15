سعر الدولار اليوم 15-4-2025

وصل سعر الدولار اليوم 50.9 جنيها للشراء و 51 جنيها للبيع في البنك الأهلي الكويتي، ثم 50.92 جنيها للشراء و 51.02 جنيها للبيع في بنوك" قطر الوطني QNB، ميد بنك".

سعر الدولار اليوم .. أقل قيمة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، القاهرة، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، مصر، التجاري الدولي CIB، البركة".

متوسط سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.94 جنيها للشراء و 51.04 جنيها بنوك "الأهلي المصري، العربي الإفريقي"، ثم 50.95 جنيها للشراء و 51.05 جنيها للبيع "سايب،الكويت الوطني، الإسكندرية، بيت التمويل الكويتي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.98 جنيها للشراء و 51.08 جنيها للبيع في بنوك " نكست، أبوظبي الإسلامي".

أعلى سعر

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.3 جنيها للشراء و 52.4 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.