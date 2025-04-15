دوري أبطال أوروبا.. برشلونة بقوته الهجومية أمام بوروسيا دورتموند

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق برشلونة، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند بملعب سيجنال إيدونا بارك، بصافرة تحكيمية من الحكم الإيطالي ماوريسيو مارياني، تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند

يدخل برشلونة مباراته ضد بوروسيا دورتموند بقوته الهجومية، حيث يقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهجوم رفقة لامين يامال ورافينيا.

ويسعى برشلونة لتأمين انتصاره الساحق على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في موقعة الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب مونتجويك.

ويواجه الفائز من مواجهة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة، المتأهل من صدام انتر ميلان الإيطالي ضد بايرن ميونخ الألماني، وذلك في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - جيرارد مارتين

خط الوسط: بابلو جافي - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.