أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. مكاسب قوية لبيتكوين واستقرار لتيثر

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم تحركات متفاوتة بين صعود قوي في بعض الأصول واستقرارا نسبيا في أخرى، في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بالمجال الرقمي كأداة استثمارية رئيسية.

بيتكوين (Bitcoin - BTC)

واصلت بيتكوين صعودها، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة +0.11% خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل إلى 84,955.7 دولارًا، وسط حجم تداول يومي بلغ 27.61 مليار دولار، مما يعكس حصة سوقية تبلغ 36.19% وقيمة سوقية كلية تقارب 1.69 تريليون دولار.

إيثريوم (Ethereum - ETH)

تراجعت إيثريوم بنسبة -1.43% لتُسجل 1,624.44 دولارًا، على الرغم من مكاسب أسبوعية بلغت +8.61%، وقيمة سوقية عند 195.91 مليار دولار.

تيثر (Tether - USDT)

حافظت تيثر على استقرارها الكامل عند 0.9999 دولارًا، مع حجم تداول يومي قوي بلغ 55.82 مليار دولار، وتُعد العملة المستقرة الأكثر تداولًا بنسبة سيطرة سوقية قدرها 75.32%.

ريبل (XRP)

تراجعت ريبل بنسبة -0.80% اليوم، مسجلة 2.1348 دولارًا، رغم ارتفاعها الأسبوعي الملحوظ بنسبة +14.39%، بقيمة سوقية وصلت إلى 124.82 مليار دولار.

أبرز العملات الأخرى:

بينانس كوين (BNB): انخفضت بنسبة -0.14% إلى 584.81 دولارًا.

سولانا (SOL): تراجعت بنسبة -0.25%، رغم مكاسب أسبوعية كبيرة وصلت إلى +24.23%.

يو إس دي كوين (USDC): استقرار نسبي عند 1.0001 دولار.

دوج كوين (DOGE): فقدت -3.08% من قيمتها، مسجلة 0.156073 دولارًا.

كاردانو (ADA): هبطت بنسبة -2.73% لتُسجل 0.6226 دولارًا.

شيبا إينو (SHIB): تراجعت إلى 0.00001190 دولارًا بنسبة انخفاض -2.34%.

لايتكوين (LTC): سجلت انخفاضًا بنسبة -2.00% لتصل إلى 75.60 دولارًا.

بيتكوين كاش (BCH): تراجعت بنسبة -0.97% إلى 324.29 دولارًا، مع مكاسب أسبوعية قوية +17.27%.

العملات الأكثر نشاطًا خلال اليوم:

OM/USD قفزت بنسبة كبيرة بلغت +58.70%.

GALA/USD تراجعت بنسبة -3.80%.

PEPE/USD سجلت انخفاضًا بنسبة -3.77%.

Cardano هبطت إلى 0.6226 دولارًا.

كما سجلت تداولات Bitcoin/Euro ارتفاعًا بنسبة +0.63% ليصل إلى 75,367.9 يورو، بينما شهدت Ethereum/USD هبوطًا طفيفًا بنسبة -1.34%.

نظرة مستقبلية:

تُظهر المؤشرات استمرار التقلبات في سوق العملات الرقمية، حيث يتفاعل المستثمرون مع التغيرات الاقتصادية العالمية والتطورات التقنية في عالم البلوكشين. ورغم التراجع الطفيف في عدد من العملات، إلا أن الاتجاه الأسبوعي العام لا يزال يميل نحو الصعود، ما يعزز من احتمالات تحقيق مكاسب إضافية في الفترة المقبلة.