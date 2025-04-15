استثمارات كويتية مرتقبة في مصر.. والمنتدى الخليجي يفتح أبواب التعاون

أكدت مصر والكويت عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصالح الطرفين، مع تكليف الجهات المختصة في البلدين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب مباحثات رسمية، حيث أشار الجانبان إلى متابعتهما لمخرجات اللجنة الكويتية – المصرية المشتركة التي انعقدت في القاهرة في سبتمبر 2024، إلى جانب اللجان الفرعية المنبثقة عنها، كما ناقشا التحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشرة من اللجنة المشتركة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمسار التعاون في مختلف القطاعات.

مناخ الاستثمار في مصر يحظى بإشادة كويتية

وأشاد الجانب الكويتي بالتطورات التنموية التي تشهدها مصر، وبالجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار ضمن إطار "رؤية مصر 2030"، مشيرًا إلى خطوات ملموسة لتذليل العقبات أمام المستثمرين الكويتيين.

وفي هذا السياق، أعربت الكويت عن نيتها تعزيز استثماراتها في السوق المصري، مستفيدة من الفرص المتاحة في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري، إلى جانب القطاع المصرفي والصناعات الدوائية.

المنتدى الاستثماري المصري الخليجي على طاولة البحث

كما رحبت الكويت بالاستعدادات الجارية لعقد المنتدى الاستثماري المصري/ الخليجي في القاهرة خلال هذا العام، مؤكدة مشاركتها الفاعلة فيه، بما يسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج، واستثمار الزخم الناتج عن زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي/ المصري إلى القاهرة المقررة في 23 و24 أبريل 2025.