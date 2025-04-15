كرنفال مهرجان مسرح شباب الجنوب يثير دهشة أبناء قنا.. صور

آثار كرنفال المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب ردود فعل كبيرة نظرا لاقامة الكرنفال لأول مرة فى شوارع قنا، حيث نظمت إدارة المهرجان الدولى لشباب الجنوب كرنفالاً فى شوارع مدينة قنا، لاعلان بدء فاعليات دورته التاسعة التى تستمر حتى 20 إبريل الجاري بمشاركة 17 فرقة مسرحية من ثلاثة عشر دولة عربية وأجنبية وهم: "مصر، العراق، البحرين، السعودية، تونس، المغرب، سلطنة عُمان، الأردن، فلسطين،إيطاليا، أسبانيا، البرتغال، كولمبيا".

بدأ الكرنفال باستعراضات فرقة قنا للفنون الشعبية بقيادة أحمد فؤاد، والعزف على السمسمية، بداية من ميدان المحطة حتى قصر ثقافة قنا، وذلك لأول مرة بمحافظة قنا.

يذكر أن الدورة التاسعة من المهرجان، تحمل اسم د. عايدة علام، وتحتفل بالمسرح الفلسطيني تحت شعار «المسرح مقاومة»، برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة إيزيز للاستشارات الهندسية، مدينة دريمز، دار الوفاء للطباعة النشر، جمعية التنمية والبيئة والمجمتع بدندرة، مجلة المشهد المسرحى، جميعة أنا المصرى بقنا.