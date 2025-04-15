نادي سينما دمنهور وبنها يشاركان في احتفالية "نجيب محفوظ في القلب".. غدًا

يشارك المركز القومي للسينما في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمبادرة "نجيب محفوظ في القلب"، التي تُقام غدًا الأربعاء الموافق 16 أبريل الجاري، من خلال برنامج مميز ينظمه في كل من نادي سينما مكتبة مصر العامة ببنها ونادي سينما أوبرا دمنهور، احتفاءً بإسهامات الأديب العالمي نجيب محفوظ في إثراء السينما المصرية والعربية.

عرض الفيلم الوثائقي "نجيب محفوظ.. ضمير عصره"

وتنطلق فعاليات الاحتفال في نادي سينما مكتبة مصر العامة ببنها في الثانية عشرة ظهرًا، حيث يتم عرض الفيلم الوثائقي "نجيب محفوظ.. ضمير عصره"، يعقبه ندوة نقدية بعنوان "سينما نجيب محفوظ"، يقدمها الناقد السينمائي أحمد النبوي، بحضور عدد من رواد النادي ومحبي السينما.

فيما يُقام العرض الثاني للفيلم في نادي سينما أوبرا دمنهور في السابعة مساءً، يعقبه لقاء ثقافي بعنوان "نجيب محفوظ بين الأدب والسينما"، يُديره أيضًا الناقد السينمائي أحمد النبوي، حيث يتم تسليط الضوء على العلاقة المتجذرة بين أدب نجيب محفوظ وأثره العميق في تطور السينما المصرية.

وتأتي هذه الأنشطة في سياق التأكيد على الدور الريادي لنجيب محفوظ، ليس فقط كأول أديب عربي حاصل على جائزة نوبل في الأدب، بل كأحد أبرز الكتّاب الذين تركوا بصمة واضحة على الشاشة الفضية، من خلال عشرات الأعمال السينمائية المقتبسة من رواياته وقصصه.