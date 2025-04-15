من الوايلي لزهراء المعادي.. التفاصيل الكاملة لعامل قتل زوجته وألقى جثتها بالصحراء لتأكلها الكلاب

تواصل نيابتا جنوب القاهرة وغرب القاهرة الكلية، تحقيقاتها الموسعة حول قيام حارس عقار بقتل زوجته بطريقة وحشية وحمل جثتها، إلى صحراء زهراء المعادى، من منطقة الوايلي لتنهشها الكلاب.



اعترافات المتهم

استمعت نيابة غرب القاهرة الي اعترافات المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات، وقال المتهم أنه تشاجر مع زوجته وأثناء ذلك قامت بسبه مما أثار غضبه وانهال عليها بالضرب بعصا خشبية علي رأسها وجسدها، حتي فارقت الحياه، فقرر التخلص من جثتها، والقائها في مكان ناءٍ، واتجه الي منطقة زهراء المعادى، والقاها في إحدى الصحارى بعيدا عن أعين المارة، وترك منزله.

واضاف خلال التحقيقات، أنه قرر التخلص من جثته، بأن يلقيها في الصحراء لكي تنهشها الكلاب لصعوبة العثور علي جثتها أو التعرف عليها، وفر هاربًا، ولم يعد الي المنزل وقام بغلق هاتفه.

وقال شقيق المجني عليها في اقواله، أنه حاول التواصل مع شقيقته ولم يتمكن من ذلك، وهاتف زوجها ولكن التليفون كان مغلقا، فتوجه الي المنزل وبعد عدة محاولات للطرق علي الباب لم يجب عليه احد، فتوجه الي قسم الشرطة لتحرير بلاغ رسمي.

قرارات النيابة

وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وعرضه علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، والأخرى حول نشاطه الاجرامي، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة لتتبع خط سير المتهم، والكشف عن شركاء له في الجريمه.

كما أمرت بالتحفظ علي الأجزاء المعثور عليها بالصحراء داخل الكب الشرعي، وأخذ عينة Dna للتأكد من جثة المجني عليها.

وتبين من معاينة مكان الواقعة، وجود آثار دماء وبعثرة في الشقة، وعصا خشبية ملوثة بالدماء تم التحفظ عليها، بمعرفة رجال البحث الجنائى، وإرسالها الي الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت هي سلاح الجريمة من عدمه.

بلاغ بالواقعة

تلقى قسم شرطة الوايلى بلاغا من عامل بغياب شقيقته وعدم عثوره على زوجها، وعلى الفور إنتقلت أجهزة الأمن للشقة وبكسر الباب عثر على آثار دماء على الأرض وبتكثيف الجهود تم القبض على زوجها .

وبمواجهته اعترف بقيامه بقتلها والقاء جثتها فى صحراء زهراء المعادي لتنهشها الذئاب ويستكمل رجال المباحث والبحث الجنائى، البحث عن جثمانها.