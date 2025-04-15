نائب محافظ الجيزة يتفقد حالة الري وتطهير الترع بأبو النمرس والبدرشين

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري والنائب حازم عويان عضو مجلس النواب، حيث تم معاينة المجري المائي لترعة شبرامنت للتأكد من سلامة الجسور بشكل مستمر ومناسيب المياة بالترعة ومعاينة مقترح تطوير الترعة والمناطق الواقعة عليها.

وزار الشهابي كوبري الري بطريق سقارة السياحي قبل بدء أعمال أحلال وتجديد الكوبري في أطار أعمال تطوير الطريق السياحي بسقارة.

موقف سرفيس وسوق حضاري

وجه نائب المحافظ باستمرار عمليات تطهير الترع لتمكينها بالقيام بوظيفتها الأساسية لامرار التصرفات المائية ، كما تم بحث أمكانية تغطية جانبي ترعة شبرامنت بمنطقة كوبري أبو صير لأقامة موقف سرفيس وسوق حضاري لخدمة مواطني مركز البدرشين

رافق نائب المحافظ المهندس أيمن نضر رئيس قطاع الري و زينهم ادريس رئيس مركز أبو النمرس و محمود شنب رئيس مركز البدرشين والمهندس أشرف درويش نائب رئيس القطاع لشؤون المياه والمهندس عبد الحميد البركاوي ، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي القاهرة والجيزة والمهندس محسن عبد الرشيد مدير عام ري الجيزة.