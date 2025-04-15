كيفية العناية بالشعر المصبوغ والمجعد

تُعد العناية بالشعر من الجوانب الأساسية التي توليها النساء اهتمامًا خاصًا، لما يعكسه الشعر من صحة وثقة بالنفس، فهو يُعد تاج المرأة، ورمزًا من رموز أنوثتها وتفردها، كما أنه يلعب دورًا كبيرًا في تكوين الانطباع الأول عنها، ومع تنوّع العوامل البيئية والتغذية ونمط الحياة، بات من الضروري تبنّي روتين عناية متكامل يحافظ على صحة الشعر وحيويته.

فيما يحتاج الشعر المجعد إلى روتين مدروس يحافظ على ترطيبه ويقلل من تجعده وهيشانه، ولأن هذا النوع من الشعر يعكس شخصية قوية وطابعًا فريدًا، فإن إهماله قد يؤدي إلى فقدان لمعانه وصحته، ويجب الاهتمام به بشكل خاص بما يضمن الحفاظ على مظهره الحيوي وانسيابيته الطبيعية، ويعزز ثقة المرأة بجمالها الطبيعي وتفردها.

كما يحتاج الشعر المصبوغ إلى عناية خاصة للحفاظ على لونه الحيوي ولمعانه الطبيعي، إذ تؤثر المواد الكيميائية في صبغات الشعر على بنية الشعر وتُضعف ترطيبه، ومع مرور الوقت قد يصبح الشعر جافًا وباهتًا إذا لم يُعامل بالعناية المناسبة، ومن هنا تبرز أهمية استخدام منتجات مخصصة للشعر المصبوغ، مثل الشامبو الخالي من الكبريتات والبلسم المرطب، بالإضافة إلى تطبيق ماسكات مغذية بانتظام، كما يُنصح بتقليل استخدام الحرارة ومصففات الشعر.

وصفات طبيعية للعناية بالشعر المجعد والمصبوغ

1- زيت جوز الهند والعسل لترطيب عميق

يُعتبر زيت جوز الهند من أكثر الزيوت المفيدة للشعر المجعد والمصبوغ، إذ يخترق الشعرة بعمق ويوفر ترطيبًا يدوم نسبيًا، فعند مزجه مع العسل، الذي يعمل كمُرطب طبيعي، نحصل على خلطة مثالية لاستعادة نعومة الشعر ولمعانه، حيث يُنصح بتدفئة ملعقتين من زيت جوز الهند مع ملعقة من العسل، وتوزيع الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم غسله جيدًا بالشامبو المناسب.

2- ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون لتقوية الشعر

الأفوكادو غني بالفيتامينات والأحماض الدهنية، ما يجعله مكوّنًا مثاليًا لتغذية الشعر المصبوغ، فعند خلطه مع زيت الزيتون، نحصل على مزيج يعزز مرونة الشعر ويقلل من التقصف، حيث تُهرس ثمرة أفوكادو ناضجة وتُخلط مع ملعقتين من زيت الزيتون، ثم توضع على الشعر لمدة 45 دقيقة قبل الشطف.

3- الزبادي وزيت اللوز لتلطيف فروة الرأس

تعاني الكثير من صاحبات الشعر المصبوغ والمجعد من تهيّج فروة الرأس أو الجفاف، ويساعد الزبادي في تهدئة الفروة، بينما يعمل زيت اللوز على تغذية الشعر وتعزيز لمعانه، حيث تُخلط ملعقتان من الزبادي مع ملعقة من زيت اللوز، وتُوضع على الشعر بالكامل لمدة 30 دقيقة قبل الغسل.

4- جل الصبار وماء الورد لتهدئة الشعر ولمعانه

يُعرف جل الصبار بخصائصه المرطّبة والمهدّئة، كما أنه يساعد في تنظيم تموّج الشعر المجعد، فعند خلطه مع ماء الورد، يمكن استخدامه كبلسم طبيعي يُترك على الشعر بعد الاستحمام، حيث يُمزج مقدار متساوٍ من جل الصبار وماء الورد، ويُوضع في زجاجة بخاخ، ويُستخدم على الشعر الرطب لتسهيل التسريح والحفاظ على الترطيب.